МОСКВА, 25 янв – ПРАЙМ, Андрей Карабьянц. В 2021 году нефтегазовые компании значительно снизили инвестиции в разведочное бурение. Консалтинговая компания Westwood Global Energy Group сообщила, что из-за сокращения разведочного бурения прирост запасов углеводородов в мире сократился до самого низкого объема с 2008 года. Единственное месторождение с запасами более 1 млрд барр. н. э. было открыто в России. Бочка покатилась. Цены на нефть готовят рынку новый сюрприз

РАЗОЧАРОВЫВАЮЩИЕ РЕЗУЛЬТАТЫ

В обзоре, который на прошлой неделе опубликовала Westwood, результаты разведочного бурения в 2021 году названы разочаровывающими. В результате разведочного бурения прирост запасов углеводородов в мире составил всего 6,6 млрд барр. н. э. Из этого объема 36% приходится на нефть, 64% — на природный газ.

"Разведочное бурение в пределах существующих лицензионных участков сократилось до самого низкого объема с 2008 года. Из 15 пробуренных скважин только одна дала приток нефти, который позволяет заявить об открытии скромного по размерам месторождения", — написал в отчете Джейми Коллард, главный аналитик отдела разведочного и оценочного бурения компании Westwood.

Разведочное бурение на новых лицензионных участках было более успешным – на шельфе двух южноамериканских стран Гайаны и Суринама были открыты четыре месторождения. Совокупные запасы этих месторождений оцениваются примерно в 1 млрд барр. н. э.

Больше всего в разведочное бурение в прошлом году инвестировала ExxonMobil. Эта крупнейшая нефтяная компания США пробурила 13 скважин. За ней следуют французская TotalEnergies, малазийская Petronas и британская Shell – по 9 скважин каждая.

Испанская Repsol и итальянская Eni, которые поставили перед собой амбициозные цели по достижению углеродной нейтральности, сократили разведочное бурение до минимума – каждая пробурила всего по три скважины.

Прирост запасов углеводородов за пределами России в 2021 году составил 3,4 млрд барр. н. э. Зарубежные компании не смогли открыть ни одного крупного месторождения углеводородов. Все начнется с Азии. Грозит ли миру новый топливный кризис

ОТКРЫТИЕ НА ТАЙМЫРЕ

При этом в обзоре Westwood сообщается, что "Ермак Нефтегаз" – совместное предприятие "Роснефти" и британской ВР – открыло гигантское по западным стандартам газоконденсатное месторождение на полуострове Таймыр с запасами более 1 млрд барр. н. э. В прошлом году это открытие стало самым крупным в мире.

По данным Государственной комиссии по запасам РФ, открытое российско-британским СП месторождение содержит 384 млрд куб. м. Оно расположено вблизи Пайяхского месторождения, разработку которого ведет "Роснефтть" в рамках грандиозного проекта "Восток Ойл". К 2030 году "Роснефть" планирует добывать на месторождениях "Восток Ойл" 100 млн тонн нефти в год. При этом ВР официально отказалась принимать участие в этом проекте, но остается крупнейшим зарубежным акционером "Роснефти". Британская компания владеет почти 20% акций крупнейшей российской нефтяной компании.

По оценке экспертов Westwood, в прошлом году в России были открыты месторождения нефти и газа, совокупные запасы которых достигают 3,2 млрд барр. Таким образом, на Россию приходится почти половина прироста запасов углеводородов в мире, который был получен в прошлом году в результате разведочного бурения. "Зеленая повестка". Нефть выводят на новый виток подорожания

ПЛАНЫ НА БУДУЩЕЕ

По мнению Westwood, в этом году разведочное бурение будет проводиться преимущественно в Южной Америке – на шельфе Гайаны и Суринама, а также вблизи побережья Бразилии. Кроме того, количество разведочных скважин увеличится в Северной Америке – в Мексиканском заливе и у берегов восточной Канады в районе Флемиш-Пасс. О планах бурения разведочных скважин в России Westwood не сообщает.

Коллард высказывает опасение, что политика многих стран, направленная на достижение углеродной нейтральности, приведет к дальнейшему сокращению инвестиций в разведочное бурение и уменьшению запасов углеводородов в мире.

Программа разведочного бурения на 2022 год предусматривает в основном бурение скважин в пределах участков, лицензии на которые были выданы до 2020 года. В 2023 году разведочное бурение на этих участках будет завершено полностью. Если из-за стремления к углеродной нейтральности власти не выдадут новые лицензии, то бурение разведочных скважин может прекратиться полностью, а это неминуемо приведет к сокращению разведанных запасов углеводородов, считает Коллард.