МОСКВА, 26 янв – ПРАЙМ. Можно выделить несколько уровней прослушки – телефонная линия, аппаратный уровень, уровень операционной системы и программный уровень, рассказал агентству "Прайм" генеральный директор АНО "Цифровые платформы" Арсений Щельцин.

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Аппаратный уровень, говорит эксперт, предполагает активацию телефона и задействование микрофона, а также постоянную ретрансляцию информации. "И хотя сегодня активно опровергается сама возможность прослушивать современные гаджеты, когда они находятся в выключенном состоянии, но технические возможности для этого есть – два микрофона, прямой доступ к плате передачи информации и батарее", — подчеркивает Щельцин.

Уровень операционной системы означает, что система может инициировать любые девайсы телефона без ведома владельца. Например, снимать видео и отправлять их, в то время как на экране будет панель приложений. Активировать телефон на такую "прослушку" можно с помощью смс, которое владелец также не увидит. Подробнее о сотнях таких приложений с разными уровнями слежки мог бы рассказать Эдвард Сноуден.

Программный уровень "слежки" возможен, когда пользователь скачивает сотни приложений и о некоторых просто забывает, при этом оставляя им данные еще при установке доступа в интернет, к камере, микрофону, файлам, переписке.

"Иногда такие приложения выкачивают гигабайты данных за год. Вопрос, что это за данные и зачем отправлять их на свой сервер? Часовой файл разговоров в хорошем качестве может быть объемом в 50 мб", — пояснил специалист.

Также не исключена и "прослушка" в приложениях – интернет-телефонии.

Как правило, программы прослушивают пользователей для повышения качества работы ПО, для профилирования тех же пользователей и использования этих данных, к примеру в таргетированной рекламе, но такие данные могут и перепродаваться, считает собеседник агентства.

Есть разные методы борьбы с "прослушкой", считает он и рекомендует для этого использовать отечественное ПО, отечественную операционную систему и гаджеты.

"Следует использовать проверенные крипто-телефоны из сети и собственные средства связи, к примеру, конференсвязь, которая установлена у вас на сервере и дает возможность созваниваться вашим сотрудникам", — резюмирует Щельцин.