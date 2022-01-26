МОСКВА, 26 янв — ПРАЙМ. Несмотря на то, что не всегда удается полностью восстановить структурные изменения легких, возникшие из-за табачного дыма, есть возможность значительно улучшить их здоровье и функцию, отказавшись от курения. Степень восстановления легких зависит от общего состояния здоровья, продолжительности курения и существующих повреждений. Однако они способны к самоочищению, постепенно приближаясь к состоянию легких некурящего человека, рассказывает агентству "Прайм" ассистент кафедры госпитальной хирургии СПбГУ, торакальный хирург Евгений Зинченко.

Преимущества отказа от табака, как утверждает эксперт, проявляются практически сразу.

"Уже через несколько минут после выкуривания последней сигареты снижается пульс и артериальное давление. В течение первого дня уровень угарного газа в крови снижается, а уровень кислорода приходит в норму. Через пару дней даже обычная еда станет вкуснее, улучшится аппетит за счет восстановления вкусовых и обонятельных рецепторов", — говорит врач.

Врач объяснил, почему поражение легких при COVID-19 замечают не сразу при тяжелом течении можно добиться стабилизации процесса, прогресс можно улучшить с помощью лечения, назначенного пульмонологом, полагает специалист.

"Кроме того, в течение 6-9 месяцев реснички слизистой оболочки бронхов, выводящие слизь из легких, снова получают способность очищать легкие, снижая риск инфекции. К концу первого года риск сердечного приступа и инсульта снижается примерно наполовину, а у людей с ХОБЛ могут продолжать наблюдаться некоторые улучшения функции легких. Через 10 лет риск заболеть раком легких примерно вдвое меньше, чем у нынешнего курильщика. И это лишь некоторые из преимуществ отказа от курения для здоровья", — подытожил Зинченко.