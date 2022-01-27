МОСКВА, 27 янв — ПРАЙМ. Обсуждение возможности введения против России новых санкций в последнее время звучит все жестче. Однако выгодно ли Западу "топить экономику России? В беседе с агентством "Прайм" на этот вопрос ответил директор региональной сети по работе с состоятельными клиентами "БКС Мир инвестиций" Григорий Сосновский.

"Санкции, а точнее угроза санкций — один из главных аргументов со стороны США при ведении переговоров с Россией. С 2014 года были введены различные экономические санкции — как против экономики в целом, так и против секторов, а также и адресно против компаний и физических лиц", — отметил эксперт.

Однако в текущем моменте напряжения США объявляют о беспрецедентных возможных санкциях в случае вторжения на Украину. Но у собеседника агентства по этому поводу есть существенные сомнения.

"Во-первых, уже введенные санкции по большому счету не работают. Политический режим в России не изменен, риторика переговоров не поменялась, в общем, как инструмент политического давления санкции не сработали. Безусловно, они повлияли на экономику. Санкции стоят России как минимум 1-2% от ВВП каждый год, в определенной степени они ухудшили благосостояние россиян. Жить под санкциями можно долго, развиваться – намного сложнее. Но вряд ли снижение благосостояния российского населения было целью санкций со стороны США. Это был инструмент политического давления, который не принес результат", — пояснил он свою позицию.

Запад обнаружил несметные богатства России фиксировать сверхприбыли, а российскому золотовалютному резерву пополняться и становиться одним из крупнейших в мире", — добавил Сосновский.

В-третьих — уже не осталось санкций, которые создадут давление, но не разрушат отношения между Россией и Западом. Отключение от SWIFT, запрет на операции с госдолгом, запрет на использование долларов для банков — это меры, которые практически безоткатны. Как говорится, такой фарш уже невозможно будет провернуть назад. "Именно поэтому перед США сейчас серьезно встает вопрос — готовы ли они к такой степени эскалации или все таки лучше договориться", — подытожил собеседник агентства.