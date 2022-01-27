МОСКВА, 27 янв — ПРАЙМ. Из-за большой геополитической неопределенности даже краткосрочные прогнозы динамики рубля давать затруднительно. Но если появятся признаки того, что Россия и Запад встали на путь налаживания двухсторонних отношений, мы можем увидеть укрепление рубля, допускает в беседе с агентством "Прайм" эксперт по фондовому рынку "БКС Мир инвестиций" Дмитрий Бабин.

Финансист дал прогноз, как далеко может "отбросить" рубль из-за страновых рисков, значительно возросших по причине ухудшения геополитической обстановки.

Другие факторы на этом фоне значительно ослабили свое влияние на рубль, считает эксперт.

В связи с этим Бабин сомневается, что февральское заседание ЦБ, на котором будет принято решение о дальнейшем повышении ключевой ставки, окажет ощутимое воздействие на курс российской валюты.

"Однако повышение ключевой ставки на 0,75 процентного пункта и больше окажет некоторую поддержку рублю", — оговаривает собеседник агентства.

Кроме того, Бабин возлагает надежды на высокие цены на нефть. По его словам, сохранение высоких котировок также способно сгладить негативное влияние фактора геополитики. И в случае, если геополитические риски ослабнут, благоприятная сырьевая конъюнктура обеспечит быстрое укрепление рубля, резюмирует финансист.