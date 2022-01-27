МОСКВА, 27 янв — ПРАЙМ. Общий импорт рыбы и морепродуктов из 73 стран мира в 2021 году в России составил 569 тысяч тонн, что почти на 80 тысяч больше, чем годом ранее. В денежном выражении импорт в прошлом году составил 2,087 миллиарда долларов против 1,68 миллиарда долларов в 2020 году. Об этом агентству "Прайм" сообщили в аналитическом центре Рыбного союза со ссылкой на данные ФТС. При этом, по словам председателя союза Александра Панина, потребление рыбы и морепродуктов в России продолжает падать, жители регионов отдают предпочтение более бюджетной пище.

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При этом остальные позиции рыбного импорта росли сдержаннее. В частности, импорт замороженной рыбы вырос с 291 тысяч тонн до 312 тысяч тонн, филе — с 64 тысяч тонн до 79 тысяч тонн. Импорт охлажденной рыбы остановился на отметке 38 тысяч тонн.

Панин обратил внимание на два тренда, наслаивающихся друг на друга: рост импорта рыбы и морепродуктов и снижение потребления.

"Общее потребление рыбы и морепродуктов в России падает с 2013 году. В 2019 года падение замедлилось, и, тем не менее, в 2021 году среднестатистический россиянин съел всего 13,3 кг рыбы, что на 2 кг меньше, чем в 2019 году. При этом мы видим, что импорт рыбы и морепродуктов в прошлом году вырос на 13%, причем росли достаточно дорогие позиции, в частности морепродукты", — указал спикер.

По мнению собеседника агентства, это связано с разрывом в доходах в двух столицах и в регионах, который усугубился во время пандемии. "Так, население крупных городов, понимая важность рыбы в рационе питания для здоровья, увеличивает ее потребление, в то время как в небольших городах покупатели отказываются от рыбы в пользу более бюджетных продуктов", — отметил Панин.