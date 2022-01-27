МОСКВА, 27 янв — ПРАЙМ. Позиция центробанков по поводу наличных денег стала в последнее время более осторожной. Раньше они боролись с ними как с "абсолютным злом", а сейчас разговор идет о том, что есть много причин, чтобы не снижать стремительно долю наличных денег в экономике, заявил агентству "Прайм" глава Ассоциации участников рынка электронных денег (АЭД) Виктор Достов.

Исследование показало, как часто россияне пользуются наличными

Банк России сообщил сегодня о росте объема наличных денег в обращении: за 2021 год он составил 14,1 триллиона рублей, что на 0,7 триллиона рублей, или почти 5%, больше показателя годом ранее. В общем количестве банкнот выросла доля пятитысячных купюр (с 31% до 33%), при этом уменьшилась доля банкнот в 1000 рублей (с 23% до 22%) и 500 рублей (с 8% до 7%).

Как сообщалось ранее, в 2021 — 2025 годах регулятор планирует провести широкий комплекс мероприятий по повышению качества, защищенности и долговечности российских денежных знаков. Для этого будут поэтапно модернизированы банкноты шести номиналов: 10, 50, 100, 500, 1000 и 5000 рублей. Планируется усовершенствовать их защитный комплекс и разработать новый дизайн. Кроме того, 100 рублей будут выпущены в обращение в 2022 году, 1000 и 5000 рублей — в 2023 году, 500 рублей — в 2024 году и 10 и 50 рублей — в 2025 году.

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По мнению Достова, на горизонте 10 лет наличные деньги не исчезнут и не "вымрут", но это будет более маржинальная модель. "Во-первых, они будут использоваться узкими слоями населения — кто-то боится карточек, кому-то не нравится прослеживание покупок, кому-то запрещает религия и так далее, — объяснил эксперт, — во-вторых, останется культурологическая роль, потому что все-таки иногда нам приятно подержать бумажку или привезти из путешествия красивые монетки. Думаю, в этом качестве наличные деньги проживут достаточно долго".