МОСКВА, 28 янв — ПРАЙМ. Согласно сообщению "Газпрома", в подземных хранилищах газа (ПГХ) Европы осталось менее четверти от закачанного в летний сезон газа. "На 25 января отбор достиг 75,9%, или 36,3 миллиарда кубометров газа", — заявила компания в своем официальном канале в Telegram. О том, какие шаги придется предпринимать Европе, чтобы не замерзнуть, агентству "Прайм" рассказал ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности (ФНЭБ) Игорь Юшков.

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При этом эксперт напомнил, что отопительный сезон еще не закончился: впереди февраль и март. "Посмотрим, насколько продолжительной будет зима, — отметил Юшков. — В прошлом году она была морозной и продолжительной, поэтому европейцы вышли из отопительного сезона с опустошенными хранилищами".

По словам аналитика, нынешняя зима в Европе пока довольно мягкая, поэтому ей удается растягивать запасы газа, имеющегося в ПХГ. "Ну, и газ довольно дорогой, поэтому они используют еще и уголь. Но, тем не менее, мы видим, что газ в хранилищах истощается. И, я думаю, что мы будем каждую неделю наблюдать новости о том, что то или иное хранилище опустошается или ограничивает отбор газа", — парирует собеседник агентства.

Если вдруг похолодает, могут возникнуть проблемы, потому что ежесуточное потребление газа вырастет, предупредил он. Соответственно, европейцам придется увеличивать текущий импорт из других стран, поскольку собственная добыча "голубого топлива" тоже падает.

"В феврале мы сможем увидеть картину, когда ПГХ вообще уже не будут ничего давать, и все, что будет потребляться, надо будет брать только из собственной добычи и из импорта. И тогда, скорее всего, мы увидим и рост импорта из России", — предположил Юшков.

Эксперт напомнил, что летом Европа закачивала газ в свои хранилища по более низким ценам. "Может быть, 500-800 долларов за тысячу кубов. Но сейчас спотовые цены 900-1000", — указал он и добавил, что, возможно, у "Газпрома" цена на долгосрочные контракты дешевле. Кроме того, компания могла давать скидки.

По оценкам спикера, европейцам может понадобиться до конца отопительного сезона еще около 20 миллиардов кубов, а топливо "Газпром", вероятно, будет продавать по цене 800 долларов за тысячу кубов.