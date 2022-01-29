МОСКВА, 29 янв — ПРАЙМ. В 2022 году, согласно прогнозам Банка России, показатель инфляции в стране должен вернуться в рамки 4% после резкого роста в прошлом году до 8,4% годовых. Означает ли это, что какие-то товары начнут дешеветь? На этот вопрос ответил агентству "Прайм" директор Финансового центра СКОЛКОВО-РЭШ Олег Шибанов. Какие продукты и товары подорожают в ближайшее время из-за падения рубля

Поскольку показатель инфляции в 4% показывает рост цен на разные группы товаров, то на некоторые товары и услуги, например, продовольственные, цены могут расти быстрее этого уровня, а на другие товары и услуги — медленнее.

"Скорее всего, какие-то товары точно подешевеют, но уверенно сказать об этом начале года достаточно сложно", — отметил он.

Однако какие-то прогнозы можно сделать уже сейчас. "В частности, ожидаются хорошие урожаи пшеницы и сахарной свеклы, но погода может скорректировать эти прогнозы", — прогнозирует собеседник агентства.

Можно ожидать и снижения цен на какие-то товары в этом году, добавляет эксперт.

"Скорее всего, это некоторые продовольственные товары, включая связанные с пшеницей и сахарной свёклой. В начале года в России немного дешевели яйца и мясо курицы", — перечислил Шибанов.

На вопрос о том, могут ли действия ЦБ по укреплению рубля повлиять в том числе и на цены, собеседник отметил, такая вероятность есть. "Скорее всего, поскольку средняя инфляция ожидается в районе 4%, большинство цен могут позволить себе вырасти. Укрепление рубля снижает издержки импортёров, но это не означает гарантированного снижения цен на импортируемые товары", — подытожил он.