МОСКВА, 26 янв — ПРАЙМ. Инфляция в России в годовом выражении на 21 января ускорилась до 8,64%, говорится в обзоре Минэкономразвития о текущей ценовой ситуации. Цены на овощи в России продолжили рост

В прошлом обзоре министерство отмечало, что на 14 января инфляция в РФ в годовом выражении составила 8,62%.

Ранее в среду Росстат сообщил, что с 15 по 21 января инфляция составила 0,22%. С начала года потребительские цены выросли на 0,88%.

"На продовольственные товары темпы роста цен увеличились до 0,21% (0,12% неделей ранее) за счет удорожания продуктов питания, за исключением овощей и фруктов (0,12% после околонулевого роста на 0,02%). Непродовольственная инфляция составила 0,18% при росте цен на автомобильный бензин на 0,14%. В секторе туристических и регулируемых услуг цены выросли на 0,16% (снижение на —0,01% неделей ранее) при удорожании услуг зарубежного туризма на 2,40%", — говорится в документе.