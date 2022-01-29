МОСКВА, 29 янв- ПРАЙМ. На этой неделе цены на нефть обновили максимум за семь лет и впервые с 2014 года достигли отметки $90 за баррель, эксперт по фондовому рынку "БКС Мир инвестиций" Игорь Галактионов.

"Дефицит предложения энергоносителя продолжает поддерживать рынок, перекрывая возможные риски на стороне спроса", — отметил он такие цены.

Между тем, дополнительным драйвером выступала геополитическая напряжённость в Восточной Европе и Персидском заливе, которая несла в себе риски перебоев с поставками.

"На следующей неделе этот фактор перестанет поддерживать цены, что будет способствовать коррекции", — отметил собеседник агентства.

Дополнительным негативным фактором может выступить укрепление доллара США. Сильная американская валюта делает нефть менее доступной для держателей прочих валют, сдерживая спрос.

В среду, 26 января, ФРС чётко обозначила курс на ужесточение монетарной политики, что способствует росту доллара и охлаждению спекулятивной активности в commodities.

"Прогнозный диапазон по Brent до следующей пятницы — $86-89", — резюмировал Галактионов.