МОСКВА, 30 янв — ПРАЙМ. Ночью стоит отправлять в мобильный "сон" и ваш смартфон. Таким образом можно продлить жизнь аккумулятора телефона. Особенно это актуально для устройств старше 3-4 лет — подключение к 4G может снизить заряд батареи на пару десятков процентов, рассказывает агентству "Прайм" доцент кафедры "Интеллектуальные системы информационной безопасности" РТУ МИРЭА Евгений Кашкин.

"Кроме того, если вы не установили специальные настройки обновления мобильных приложений исключительно по сети wi-fi, то именно ночью ваш смартфон начнет подгружать их через мобильный интернет. Так что, за ночь вы можете израсходовать значительную часть пакета мобильного трафика", — отмечает специалист.

В России зафиксировали рост расхода мобильного интернет-трафика мобильные приложения запрашивают доступ к вашей геолокации даже в фоновом режиме работы телефона. Таким образом каждая такая "установка связи" расходует как трафик, так и заряд аккумулятора.

По словам Евгения Кашкина, в ночное время также могут возникнуть проблемы с аккумулятором вследствие заряда от сети, которые пользователь не сможет увидеть вовремя, и которые могут привести к крайне негативным последствиям. Одним из них может стать сильный нагрев смартфона и изменения геометрии аккумулятора.



