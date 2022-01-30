МОСКВА, 30 янв — ПРАЙМ, Татьяна Шмелева. Нагнетание международной напряжённости, которое заметно в последнее время, находит свое отражение на фондовом, денежном и валютном рынке. Особенно она отразилась на курсе рубля, который стал стремительно падать по мере нарастания напряженности между Россией и Западом. Куда же уносит нацвалюту геополитика и как быть простым россиянам с их сбережениями? Банки вывозят валюту: куда она уходит и кто от этого в плюсе

ПАДЕНИЕ ПРИ ВСЕХ СЛАГАЕМЫХ УСПЕХА

С начала 2022 года рубль упал к доллару на 5,7%, и это худший результат среди 24 валют развивающихся рынков. При этом цены на нефть Brent в январе выросли на 14,5% и достигали 20 января $89,5/барр. — максимальной отметки с октября 2014 года. А 24 января рубль падал к доллару до 79,50, что является худшим уровнем с ноября 2020 года.

Как отмечает начальник отдела глобальных исследований "Открытие Инвестиции" Михаил Шульгин, парадокс ситуации заключается в том, что фундаментальные условия выглядят весьма благоприятно для рубля и российской экономики. Россия отдаст Китаю то, что раньше доставалось лишь Европе

"Рекордно высокие сырьевые цены, низкий уровень долга, профицит текущего счета, а также агрессивная денежно-кредитная политика Банка России, благодаря которой еще осенью реальная доходность, которую могла предложить международным инвесторам РФ, была кандидатом на лучший показатель в мире", — напомнил аналитик.

Тем не менее рубль весьма значительно ослаб, сохраняет риск дальнейшего падения, и виной тому — геополитика. Если теоретически убрать из рубля всю впитанную им с 2014 года геополитическую премию, то курс USDRUB должен быть где-то в диапазоне 65,00-70,00. Скорее ближе к нижней границе.

Если убрать из рубля недавно впитанную премию, подразумевающую жесткие санкции к РФ, которые пока еще пытаются окончательно согласовать США, Великобритания и Евросоюз, то мы при текущих ценах на углеводороды должны получить где-то 72 рубля за доллар.

ВАШИНГТОН ВСЕ БЬЕТ В БАРАБАНЫ ВОЙНЫ

К сожалению, нагнетание напряженности не только не снижается, но, напротив, только нарастает. Официальные лица США заявили, что не планируют увеличивать военное присутствие на Украине, где официально только 200 американских военных обучают и консультируют украинскую армию. Эксперт дал прогноз о судьбе рубля до конца зимы

Однако украинские военные в аэропорту Борисполь уже выгрузили 300 ракет Javelin, многоцелевые штурмовые орудия и противобункерные снаряды, которые прибыли из США. Пентагон ранее сообщал, что порядка 8500 военных США предупредили быть готовыми передислоцироваться в Восточную Европу, подчеркнув, что это может быть только началом: в случае необходимости может быть переброшена и более значительная группировка солдат.

Россия категорически отрицает свои намерения нападать на Украину и ждет от США конструктивный ответ на ранее озвученные предложения по гарантиям безопасности в Европе.

Однако, по словам министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова, Россия предпримет необходимые ответные меры уже в том случае, если не получит конструктивный ответ Запада на свои предложения.

Российский Черноморский флот начал крупные учения, в которых задействовано более 20 кораблей. Страны НАТО направили в регион дополнительные корабли и истребители.

КАКИМИ МОГУТ БЫТЬ НОВЫЕ САНКЦИИ

Bloomberg со ссылкой на конфиденциальные источники в ЕС сообщил, что в случае военной агрессии России против Украины, создающей угрозу миру и безопасности в Европе, Германия готова подписать пакет санкций, который будет включать полную заморозку активов и запрет на валютные операции не для всех, а для выбранной группы российских банков, дополнительные рестрикции к государственному долгу России и ограничения доступа к рынкам капитала для госпредприятий. Финансист дал прогноз, как далеко может "отбросить" рубль

Помимо этого, подразумевается торговый запрет, который фактически вынудит ряд госпредприятий уйти с фондового рынка. Также могут быть введены ограничения на импорт некоторых российских металлов и химикатов, ограничения на экспорт некоторых предметов роскоши и высокотехнологичных товаров.

Кроме того, пакет санкций, с которым готова согласится Германия, включает ограничения на инвестиции в России. Однако рестрикции не должны затронуть энергетический сектор.

ТУРБУЛЕНТНЫЙ ПЕРИОД

Как отмечает Шульгин, на данный момент неопределенность остается на высоком уровне, и это находит свое отражение на фондовом, денежном и валютном рынке.

Стоимость пятилетних CDS на Россию (стоимость страховки от дефолта) снизилась до 233 пунктов после роста накануне до максимумов с середины 2016 года на уровне 255,7 п. Впервые за шесть лет стоимость российских CDS превысила стоимость страховки от дефолта ЮАР — здесь котировки в районе 210 п.

Одномесячная вмененная волатильность курса USD RUB составляет 21,8%. Это является новым максимумом с апреля 2020 года. Как показывает история, при значении показателя выше 20% Банк России начинает принимать меры по стабилизации волатильности.

Накануне ЦБ принял решение поставить на паузу ежедневные покупки валюты и золота (с 14 января это были рекордные за всю историю бюджетного правила 36,6 млрд руб.).

"Пауза" позитивно повлияет на стабилизацию курса рубля. Это, конечно, не защищает российскую валюту от падения ниже 80 за доллар или 90 за евро в случае реализации наиболее драматических сценариев развития событий, но шансы для USDRUB и EURRUB удержаться ниже указанных психологических уровней возросли.

Начальник отдела глобальных исследований "Открытие Инвестиции" также добавил, что стоимость хеджирования остается очень высокой по историческим меркам. Трехмесячный показатель Risk Reversal для USDRUB, который отражает разницу в ценах опционов Call и Put на USDRUB, достигал 26 января 7,49. Это соответствует максимуму марта 2020 года, который был сформирован в период крайней турбулентности мировых финансовых рынков из-за неопределенностей пандемии Covid-19.

ЧТО ЖЕ БУДЕТ С РУБЛЕМ

По мнению Шульгина, если в ближайшие недели мы не увидим сильной коррекции цен на нефть, рубль способен удержаться ниже 80 за доллар и ниже 90 за евро, если не будет дальнейшей эскалации конфликта. Аналитик рассказал, как Банк России защитит рубль от падения

Геополитика выводит прогнозирование курса рубля из экономической плоскости, поэтому вряд ли представляется возможным сделать адекватную оценку тех уровней, до которых может ослабнуть рубль в случае полноценного военного конфликта на территории Украины.

Аналитик привел в пример интересный факт: на стыке 2002 и 2003 годов USD RUB сформировал максимум 31,93, затем ослаб и после на обновление этого экстремума ушло порядка 2205 дней. Курс взлетел выше указанной отметки в январе 2009 года в разгар Международного финансового кризиса, который начался с банкротства Lehman Brothers. Соответственно, в феврале 2009 года USD RUB сформировал свой новый абсолютный пик 36,48. На его обновление понадобилось ждать 1841 день. В январе 2016 года курс достиг текущего абсолютного максимума 85,96 за доллар. С тех пор прошло 2198 дней, и пока экстремум не обновлен, отмечает эксперт.

"Если теоретически предположить, что в дальнейшем события будут развиваться по наиболее драматическому сценарию, подразумевающему более масштабные санкции к РФ, нежели в 2014 году, то можно подразумевать, что абсолютные исторические пики курса USDRUB могут пройти проверку на прочность", — добавил Шульгин.

Однако этот сценарий лишь гипотетический и далек от реальности.

КАК ПОВЕДЕТ СЕБЯ БАНК РОССИИ

В арсенале ЦБ есть широкий спектр инструментов для стабилизации курса рубля. Среди них агрессивное повышение процентных ставок и прямые валютные интервенции. В том случае, если волатильность продолжит расти, вероятность более агрессивного повышения ключевой ставки также повышается.

"Прямые валютные интервенции на рынке также являются возможными, однако это, как показывает история, слабо эффективный инструмент. Введение обязательных продаж экспортерами валютной выручки не входит в наш базовый сценарий, однако, как это бывало в прошлом, ЦБ может призвать экспортеров более равномерно в течение месяца продавать свою валютную выручку", — считает Шульгин.

КАК СПАСТИ СБЕРЕЖЕНИЯ И ЧТО ДЕЛАТЬ С РУБЛЕМ?

Наиболее вероятный сценарий развития событий в будущем подразумевает, что неопределенность будет сохраняться долго. Как предполагает начальник отдела глобальных исследований "Открытие Инвестиции", это может продолжаться на протяжении всего 2022 года.

"Военного вторжения не будет, но будут согласованные жесткие рестрикции, которые дамокловым мечом будут висеть над рынком. Тот будет вспоминать про риск жестких санкций при каждом геополитическом поводе. Евросоюз может начать согласовывать новый пакет санкций, менее жесткий. Например, за то, что Россия, как может посчитать ЕС, неправомерно использует свое положение ключевого поставщика энергии в Европу. США могут начать разрабатывать санкции за кибератаки со стороны РФ", — считает Шульгин.

"В общем поле для слухов и влияния на курс со стороны геополитических аспектов, может оставаться широким", — отмечает он.

В свою очередь, аналитик ФГ "ФИНАМ" Андрей Маслов напомнил, что наша национальная валюта подвержена давлению в периоды кризисов и турбулентностей, которые понижают аппетит к риску среди инвесторов. По его мнению, на данный момент отнюдь не лучшее время для операций с валютами. Однако он более оптимистичен в отношении рубля.

"Периоды нестабильности тяжело просчитать, а их исход зависит от человеческого фактора и принятия решений конкретных лиц. В целом шансы реальной эскалации конфликта на Украине невелики, и, как это было ранее, напряженность спадет через несколько недель, а курс российской валюты, скорее всего, вернется к более привычным уровням в 74-76 рублей за доллар", — пояснил Маслов.

"Также хочется отметить, что ЦБ РФ не стал скупать валюту в рамках бюджетного правила, что оказывает поддержку рублю", — добавил эксперт.

По мнению аналитика, покупать валюту сейчас не стоит, так как с большой вероятностью нацвалюта перейдет к креплению после очередного витка дипломатических встреч представителей РФ и Запада и некоторого снижения геополитической напряженности после этого.