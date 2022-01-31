МОСКВА, 31 янв — ПРАЙМ. Вакцинация направлена на предотвращение возникновения и распространения инфекционных заболеваний, формирования иммунитета к тому или иному заболеванию. Смысл ее заключается в том, что в организм человека вводят вакцины — препараты, в составе которых находятся ослабленные или убитые возбудители различных инфекций или их отдельные части (антигены), способные вызвать иммунный ответ. Наш иммунитет реагирует на вакцину как на инфекцию, вырабатывая антитела, которые будут защищать нас в будущем. При этом, иммунная система человека наиболее активна в утренние часы, поэтому лучше вакцинацию планировать на первую половину дня, рассказывает агентству “Прайм” врач-терапевт, врач-гастроэнтеролог "СМ-Клиника" Вера Сухова. Почти половина российских туристов хотят вакцинироваться за рубежом

Саму болезнь вакцина вызвать не в состоянии, добавляет она.

“Осмотр врача является обязательным перед вакцинацией для выявления противопоказаний и отсутствия в момент вакцинации острых заболеваний или обострения хронических. Вакцинацию нельзя проводить тем, кто за последний год перенес острый коронарный синдром или инсульт. Противопоказаниями являются и хронические системные инфекции, туберкулез, новообразования, гепатиты В и С, сифилис, ВИЧ”, — отмечает врач.

Перед вакцинацией врачи обязательно подробно сопоставляют риски и клиническую картину на момент осмотра и выдают заключение. При наличии противопоказаний может быть выдан метотвод – временный или постоянный. При этом врач по просьбе пациента обязан выдать соответствующее заключение.