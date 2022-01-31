МОСКВА, 31 янв — ПРАЙМ. Порядок в квартире – понятие субъективное и оценочное. То, что для одного человека считается “бардаком”, для другого – нормальное состояние, "рабочий беспорядок". Арендодатель не вправе контролировать качество уборки в сдаваемом им жилье. При этом есть общие правила – санитарные, противопожарные, правила проживания в домах ЖСК, ТСЖ. И их нарушение может считаться нарушением нанимателем договорных обязательств, влекущим его ответственность, в том числе в виде досрочного расторжения договора найма и выселения. Об этом рассказывает агентству “Прайм” руководитель Юридической службы ИНКОМ-Недвижимость Светлана Краснова. В России предложили пустить пенсионные накопления на покупку жилья

“Если наниматель жилого помещения использует его не по назначению или систематически нарушает права и интересы соседей, собственник вправе в судебном порядке потребовать выселения нанимателя, предварительно сделав ему предупреждение о необходимости устранения нарушения", — добавляет эксперт. – “Если же наниматель разрушает или портит жилое помещение, либо если в результате его действий помещение перестало быть пригодным для постоянного проживания или находится в аварийном состоянии, то наймодатель вправе без предупреждения обратиться в суд с иском о расторжении договора”.

По нормам законодательства жилищные права и обязанности возникают из договоров и иных сделок. Собственник вправе предоставить принадлежащее ему жилое помещение другому лицу – нанимателю – во владение и пользование за плату для проживания. Для этого заключается договор найма.

Во избежание конфликтных ситуаций юрист советует нанимателю перед подписанием акта о приемке квартиры внимательно осмотреть помещение и подробно отразить в договоре все обнаруженные в нем недостатки и повреждения. Агрегаторы рынка недвижимости будут интегрированы в арендную платформу

Одним из стандартных условий договора найма является обязанность нанимателя обеспечивать сохранность квартиры и находящегося в ней имущества наймодателя, а также поддерживать помещение в надлежащем санитарном и техническом состоянии, не производить переустройство/реконструкцию помещения и демонтаж/монтаж конструкций без согласия наймодателя.

“Иными словами, по окончании договора найма квартира должна быть возвращена наймодателю в том же состоянии, в каком она была передана нанимателю, с учетом естественного физического износа. Если собственник во время приемки квартиры обнаружит повреждения, возникшие по вине нанимателя, последнему придется их устранить за свой счет или компенсировать затраты наймодателя на их устранение”, — говорит эксперт.

По общему правилу, ответственность за текущий ремонт помещения несет наниматель, а собственник отвечает за капитальный ремонт квартиры.