МОСКВА, 31 янв — ПРАЙМ. Начиная с 1 февраля 2022 года вступают в силу поправки, дающие послабления должникам по исполнительным производствам с денежными требованиями. Суть нововведений заключается в том, что теперь должникам будет гарантирован условный минимум денежных средств, которые будут оставаться в распоряжении должника ежемесячно. Гарантированный доход будет соответствовать прожиточному минимуму для социально-демографической группы, к которой относится должник: трудоспособное население или пенсионеры. Об этом рассказывает агентству “Прайм” адвокат Елена Кудерко. В России начнут предлагать пособия всем нуждающимся

До внесения изменений приставы удерживали до 50% всех доходов в счет погашения задолженности и до 70% дохода по алиментным обязательствам. Соответственно, сумма средств, оставшаяся на руках у должника после списания, “не нормировалась и в расчет не бралась”, продолжает адвокат. Приоритетом законодателя было именно погашение долга.

“Нововведение будет применяться не автоматически с 1 февраля, а на основании заявления должника, поданного в службу судебных приставов в которой ведется исполнительное производство. К заявлению необходимо будет приложить реквизиты банковской карты или счета, на который перечисляется доход, сведения о размере дохода, источнике его получения", — говорит эксперт.

Если у должника имеются иждивенцы (несовершеннолетние дети, престарелые родители и пр.), то необходимо дополнительно представить документы, подтверждающие степень родства, основания для отнесения их к иждивенцам (справки об инвалидности, решения суда, судебные приказы, соглашения об уплате алиментов и пр.).

Изучив указанные документы, судебный пристав-исполнитель примет постановление о гарантированной сумме минимального дохода, защищенного от списания по исполнительному производству.

В постановлении будет отражен размер такой гарантированной суммы, сведения о банковском счете, на котором такой доход сохраняется.