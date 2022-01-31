Эксперт Сорокина: с февраля пенсионеры получат выплаты, проиндексированные на 8,6%
МОСКВА, 31 янв — ПРАЙМ. "В январе уже произошло увеличение пенсий на 5,9% — такая индексация была ориентирована на прогнозный уровень инфляции 2021 года, который составлял около 4%", — пояснила агентству "Прайм" доцент экономического факультета РУДН, к.э.н Лариса Сорокина.
Но, по ее словам, так как фактическая инфляция отличалась от прогнозной и оказалась выше, то с 1 февраля пенсионеры вновь получат проиндексированные выплаты – уже на 8,6%.
"Февральское увеличение пенсий будет идти уже по отношению к декабрю, иными словами, пенсию проиндексируют еще на 2,5%, то есть на разницу между фактической (8,4%) и прогнозной (5,9%) инфляцией", — раъяснила эксперт.
Помимо этого, с февраля проиндексируют ежемесячные выплаты по инвалидности, чернобыльцам, вдовам погибших и умерших ветеранов ВОВ, участникам ВОВ, ветеранам боевых действий.
Индексация для данных категорий лиц также составит 8,6% — выше фактической инфляции. Материнский капитал повысят на те же 8,6%.
"С 1 апреля запланировано повышение социальных и государственных пенсий. Социальные пенсии выплачиваются в том случае, если нет необходимого страхового стажа для назначения страховой пенсии, и назначают на пять лет позже общеустановленного пенсионного возраста. Государственные пенсии выплачивают участникам Великой Отечественной войны, жителям блокадного Ленинграда, людям, пострадавшим в результате радиационных или техногенных катастроф", — заявила агентству "Прайм" Сорокина.
Эти выплаты будут проиндексированы же на величину роста прожиточного минимума за 2021 год: по прогнозам это 7,7%, но фактическая цифра будет определена только ближе к апреля. С учетом величины инфляции, вряд ли она окажется ниже 7,7%.
"А к 1 августа пересчитают пенсии пенсионерам, которые в 2021 году работали и уплачивали взносы на обязательное пенсионное страхование", — добавила эксперт. Но точные цифры такого пересчета пока не известны.
В будущем году, по мнению Сорокиной, повышение пенсий будет вестись ежегодно с 1 января. "В 2024 году средний размер пенсий по стране будет составлять 20 000 рублей", — помнила эксперт об обещании властей.
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