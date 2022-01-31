МОСКВА, 31 янв — ПРАЙМ. "В январе уже произошло увеличение пенсий на 5,9% — такая индексация была ориентирована на прогнозный уровень инфляции 2021 года, который составлял около 4%", — пояснила агентству "Прайм" доцент экономического факультета РУДН, к.э.н Лариса Сорокина. Россиянам рассказали, что делать, если не хватает стажа для пенсии

Но, по ее словам, так как фактическая инфляция отличалась от прогнозной и оказалась выше, то с 1 февраля пенсионеры вновь получат проиндексированные выплаты – уже на 8,6%.

"Февральское увеличение пенсий будет идти уже по отношению к декабрю, иными словами, пенсию проиндексируют еще на 2,5%, то есть на разницу между фактической (8,4%) и прогнозной (5,9%) инфляцией", — раъяснила эксперт. Кому положены льготы и доплаты к пенсии от государства

Помимо этого, с февраля проиндексируют ежемесячные выплаты по инвалидности, чернобыльцам, вдовам погибших и умерших ветеранов ВОВ, участникам ВОВ, ветеранам боевых действий.

Индексация для данных категорий лиц также составит 8,6% — выше фактической инфляции. Материнский капитал повысят на те же 8,6%. Кудрин: выплаты россиянам из-за ситуации с "омикроном" пока не нужны

"С 1 апреля запланировано повышение социальных и государственных пенсий. Социальные пенсии выплачиваются в том случае, если нет необходимого страхового стажа для назначения страховой пенсии, и назначают на пять лет позже общеустановленного пенсионного возраста. Государственные пенсии выплачивают участникам Великой Отечественной войны, жителям блокадного Ленинграда, людям, пострадавшим в результате радиационных или техногенных катастроф", — заявила агентству "Прайм" Сорокина.

Эти выплаты будут проиндексированы же на величину роста прожиточного минимума за 2021 год: по прогнозам это 7,7%, но фактическая цифра будет определена только ближе к апреля. С учетом величины инфляции, вряд ли она окажется ниже 7,7%.

"А к 1 августа пересчитают пенсии пенсионерам, которые в 2021 году работали и уплачивали взносы на обязательное пенсионное страхование", — добавила эксперт. Но точные цифры такого пересчета пока не известны.

В будущем году, по мнению Сорокиной, повышение пенсий будет вестись ежегодно с 1 января. "В 2024 году средний размер пенсий по стране будет составлять 20 000 рублей", — помнила эксперт об обещании властей.