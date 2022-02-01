МОСКВА, 1 фев — ПРАЙМ. В разумных количествах кофе не влияет на ритм сердца. Известно, что к развитию аритмии приводят факторы, влияющие на миокард на клеточном уровне, ухудшающие взаимодействие кардиомиоцитов друг с другом, и как следствие, ухудшающие электропроводность ткани сердца. Среди таких факторов риска аритмий: гипертония, атеросклероз, ишемическая болезнь сердца, перенесенный инфаркт миокарда, воспаление мышцы сердца (миокардит), перенесенные операции, но никак не кофе. Об этом рассказывает агентству "Прайм" профессор Медицинского научно-образовательного центра (МНОЦ) МГУ им. М.В. Ломоносова, профессор РНИМУ им. Н.И. Пирогова, врач-аритмолог Андрей Ардашев.

Россия вернулась к доковидному уровню потребления кофе

Кофе — это сложная смесь более 150 химических веществ. В нем содержатся алкалоиды, органические кислоты, дубильные вещества, аминокислоты и много других веществ, каждое из которых влияет на организм. Например, антиоксиданты и фенолы уменьшают воспаление, и как следствие, могут предупреждать развитие онкологических заболеваний, а также уменьшать резистентность к инсулину, а значит, обладать противодиабетический действием, объясняет Ардашев.

Но главный положительный эффект кофе в том, что он "помогает взбодриться и сосредоточиться", это связано с тем фактом, что молекулярная структура кофеина напоминает нейромедиатор аденозин. Поэтому кофеин связывается с аденозиновыми рецепторами в головном мозге и, как следствие, уменьшает эффекты этого медиатора.

Это подтверждает хорошо известный научный факт, что "точкой приложения действия кофеина, органом-мишенью является головной мозг, но отнюдь не сердце", рассказывает врач.

"В умеренных дозах (от 40 до 300 мг) кофеин может противодействовать эффектам аденозина, то есть снижать усталость и повышать бдительность. Вместе с тем, как и в случае с другими продуктами, главное — знать меру и не превышать суточную норму", — отмечает аритмолог.

По данным ВОЗ допустимая норма кофеина (не кофе) — 300-400 мл в день, что соответствует примерно двум чашкам зернового кофе. Следует помнить, что кофеин содержится не только в кофе, но и в других продуктах, указывает врач.

"Хорошо известные сердечные эффекты кофе, знакомые каждому, — учащение ЧСС, а в редких случаях изменение артериального давления или даже ощущения неритмичного сердцебиения, пугающие некоторых любителей этого напитка, скорее, опосредованы и реализуются на сердце через воздействие на центральную нервную систему. Такие эффекты, скорее, — отражение качества употребляемого напитка, который может состоять в разных пропорциях из различных сортов, в том числе и зёрен низкокачественного сорнякового происхождения", — считает собеседник агентства. Прямое же действие на клетки сердца вышеперечисленных химических компонентов кофе не является доказанным, резюмирует Ардашев.