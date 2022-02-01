Эксперт Юшков объяснил, куда Европа направит дополнительный газ от "Газпрома"
МОСКВА, 1 фев — ПРАЙМ. Увеличение "Газпромом" числа заявок на прокачку газа через территорию Украины почти в 1,7 раза — явление ожидаемое, "голубое топливо" пойдет в Европу и будет направлено на текущее потребление, а не на пополнение подземных хранилищ газа (ПХГ). Такое мнение высказал агентству "Прайм" ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности (ФНЭБ) Игорь Юшков.
Он отметил, что рост прокачки способен снизить спотовые цены на газ, однако это будет скорее психологической реакцией рынка. "Рынок "переварит" эту новость в течение 1-2 дней, после чего цены вернутся на предыдущие уровни", — указал эксперт.
По словам Юшкова, в январе погода в Европе была теплой, и там старались отобрать из ПХГ максимальное количество газа, чтобы потреблять более дешевое топливо. "Но подземные хранилища истощаются, и европейцы уже все больше сталкиваются с ограничениями ежесуточного отбора. То есть, чем меньше газа в подземных хранилищах — тем его меньше оттуда можно достать, давление падает, — объяснил он. — Поэтому Европа неизбежно будет увеличивать импорт. Чем меньше газа в ПХГ — тем больше будет ежесуточного импорта. Поэтому они, видимо, в том числе и к "Газпрому" обращаются, и он увеличивает объемы поставок".
Эксперт предположил, что 100% газа европейцы направят на текущее потребление, поскольку отбор топлива из ПХГ продолжается, и для его закачки по сути не бывает временных "окон".
"Отопительный сезон в разгаре, и все, чего не хватает в ПХГ, компенсируется импортом. И чем дальше, чем ближе к концу отопительного сезона, тем больше импортного газа будет превалировать над тем, который извлекается из хранилищ", — указал он и добавил, что по мере того, как будут истощаться хранилища, как будет увеличиваться спрос на газ, возможно, "Газпром" увеличит объемы закачки и через Польшу.
"Если будет спрос — и другие газопроводы будут больше нагружать, это закономерно, — заявил Юшков. — Европейцам очень везет с погодой. Если бы температура была чуть пониже, то ПХГ опустели бы к концу января".
По мнению эксперта, увеличение объемов закачки газа способны позитивно повлиять на спотовые цены на газ. "Рынки на это позитивно посмотрят, скажут — вот дополнительные объемы, хорошо, дефицита не будет. Цена может чуть снизиться, — объяснил он. — Но это, скорее, будет психологическая реакция рынка. Он очень быстро, в течение одного-двух дней, "переварит" эту новость и вернется на предыдущие показатели".
Цены на газ в Европе после скачка 24 января продолжают коррекционное снижение, уже опускаясь в первый день февраля ниже 900 долларов за тысячу кубометров и теряя 12% по сравнению со вчерашней расчётной ценой, свидетельствуют данные лондонской биржи ICE.
https://1prime.ru/exclusive/20220201/835952251.html