МОСКВА, 1 фев — ПРАЙМ. Увеличение "Газпромом" числа заявок на прокачку газа через территорию Украины почти в 1,7 раза — явление ожидаемое, "голубое топливо" пойдет в Европу и будет направлено на текущее потребление, а не на пополнение подземных хранилищ газа (ПХГ). Такое мнение высказал агентству "Прайм" ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности (ФНЭБ) Игорь Юшков. Реквием по газу. Европа и Россия нашли замену друг другу

Он отметил, что рост прокачки способен снизить спотовые цены на газ, однако это будет скорее психологической реакцией рынка. "Рынок "переварит" эту новость в течение 1-2 дней, после чего цены вернутся на предыдущие уровни", — указал эксперт.

По словам Юшкова, в январе погода в Европе была теплой, и там старались отобрать из ПХГ максимальное количество газа, чтобы потреблять более дешевое топливо. "Но подземные хранилища истощаются, и европейцы уже все больше сталкиваются с ограничениями ежесуточного отбора. То есть, чем меньше газа в подземных хранилищах — тем его меньше оттуда можно достать, давление падает, — объяснил он. — Поэтому Европа неизбежно будет увеличивать импорт. Чем меньше газа в ПХГ — тем больше будет ежесуточного импорта. Поэтому они, видимо, в том числе и к "Газпрому" обращаются, и он увеличивает объемы поставок".

Эксперт предположил, что 100% газа европейцы направят на текущее потребление, поскольку отбор топлива из ПХГ продолжается, и для его закачки по сути не бывает временных "окон".

"Отопительный сезон в разгаре, и все, чего не хватает в ПХГ, компенсируется импортом. И чем дальше, чем ближе к концу отопительного сезона, тем больше импортного газа будет превалировать над тем, который извлекается из хранилищ", — указал он и добавил, что по мере того, как будут истощаться хранилища, как будет увеличиваться спрос на газ, возможно, "Газпром" увеличит объемы закачки и через Польшу.

"Если будет спрос — и другие газопроводы будут больше нагружать, это закономерно, — заявил Юшков. — Европейцам очень везет с погодой. Если бы температура была чуть пониже, то ПХГ опустели бы к концу января".

По мнению эксперта, увеличение объемов закачки газа способны позитивно повлиять на спотовые цены на газ. "Рынки на это позитивно посмотрят, скажут — вот дополнительные объемы, хорошо, дефицита не будет. Цена может чуть снизиться, — объяснил он. — Но это, скорее, будет психологическая реакция рынка. Он очень быстро, в течение одного-двух дней, "переварит" эту новость и вернется на предыдущие показатели".

Цены на газ в Европе после скачка 24 января продолжают коррекционное снижение, уже опускаясь в первый день февраля ниже 900 долларов за тысячу кубометров и теряя 12% по сравнению со вчерашней расчётной ценой, свидетельствуют данные лондонской биржи ICE.