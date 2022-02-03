МОСКВА, 3 фев — ПРАЙМ. Мошенники становятся все более избирательнее и изобретательнее. Теперь они выискивают тех, кто решил продать свое недвижимое имущество: дом, квартиру, садовый участок, машиноместо, гараж. Они находят своих жертв на сайтах объявлений о продаже недвижимости, рассказывает агентству "Прайм" заслуженный юрист России Иван Соловьев.

Телефонные мошенники внедрили схему обмана россиян через "Госуслуги"

Немного растерявшаяся от такой блестящей перспективы быстрого разрешения ситуации собственница жилья все же решила поинтересоваться у потенциального покупателя: как он собирается покупать квартиру, даже ни разу на неё не взглянув.

Однако и тут ответ был убедителен: "покупатель" сказал, что район прекрасно знает, в этом доме бывал в гостях, поэтому в курсе планировок. А об этаже, на котором находится продаваемая квартира, мечтают его теща с тестем.

"Усыпив последние подозрения и ответив на все "каверзные" вопросы хозяйки жилплощади, в ход пошла вторая часть преступной схемы", — рассказывает юрист.

Втеревшийся за довольно короткое время в доверие "покупатель" сообщил, что сейчас трудится вахтовиком в нефтедобывающей компании. Ему фирма поручила закупку дизельного топлива. Он нашел нужный товар по очень выгодной цене. Но пока поедет за наличными, дизель перекупят. Поэтому он просит ее перечислить ему на счет 200 тысяч рублей, а после этого "с гонорара и полученного навара он вернет ей и одолженную сумму и внесет аванс за квартиру".

Будущая потерпевшая попыталась настоять на выполнении всех операций по внесению предоплаты лично, из рук в руки, но "собеседник спокойно, но твердо стоял на своём".

В третьей части схемы женщина сняла со своего счёта денежные средства в размере 100 тысяч рублей, затем взяла кредит еще на 150 тысяч и обналичила его. Все указанные денежные средства за минусом банковских комиссий она перевела на указанный псевдопокупателем счёт.

После перевода денег мошенник перестал отвечать на телефонные звонки, и на следующий день женщина обратилась в правоохранительные органы.

"Таким образом, любые попытки выудить хоть какие-то денежные средства с продавцов недвижимости вне рамок письменных соглашений с риэлторским агентством или нотариусом, являются признаком мошенничества", — предупреждает Соловьев.