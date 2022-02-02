МОСКВА, 2 фев — ПРАЙМ. Опасны не столько кредиты, сколько неспособность контролировать их обслуживание, полноценно управлять личным или семейным бюджетом, планировать доходы и расходы, отметил в беседе с агентством "Прайм" эксперт Центра финансовой грамотности НИФИ Минфина России Максим Кваша.

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"Часто используют показатель долговой нагрузки – отношение платежа по кредитам к доходу. Считается, что, когда он меньше 30% — долговая ситуация относительно комфортна, от 30% до 50% — настораживающая, выше 50% — опасная. Но надо понимать, что эти показатели – про среднестатистического человека, а не конкретного", — напоминает Кваша.

При этом очень важно, добавляет эксперт, какие именно эти кредиты, как было принято решение их взять.

Когда и если это обдуманные и просчитанные решения, если они повышают качество жизни и будущие доходы, речь идет о рациональном использовании финансового инструмента, считает собеседник агентства. "А если это кредиты на спонтанные покупки, на "закрыть дыру в кармане", на "жить не хуже других", есть настоящая опасность подсесть на кредитную иглу, оказаться в долговой яме", — резюмирует Кваша.