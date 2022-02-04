МОСКВА, 4 фев — ПРАЙМ. С первого февраля вступили в силу изменения в Кодекс об административных правонарушениях (Новая статья Кодекса 14.53.1.), которые устанавливают ответственность за незаконное перемещение по территории России физическими лицами табачной продукции и табачных изделий, не маркированных специальными (акцизными) марками. Это касается и перевозки немаркированной табачной продукции Евразийского экономического союза, рассказывает агентству "Прайм" ведущий юрист Евразийской юридической компании "Сенатор плюс" Юрий Дахов.

"Исключением является перемещение по российской территории физическими лицами, достигшими восемнадцати лет, табачных изделий в количестве не более 200 сигарет, или 50 сигар (сигарилл), или 250 граммов табака, или указанных табачных изделий в ассортименте весом не более 250 граммов на одного человека, за исключением случаев, предусмотренных статьей 16.21 Кодекса", — отмечает он.

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Нарушение нормы, по словам юриста, влечет ответственность в виде штрафа на граждан в размере от 15 тысяч до 25 тысяч рублей "с конфискацией продукции, явившейся предметом административного правонарушения".

Правом составлять протоколы об административных правонарушениях наделяются должностные лица ОВД (полиции) и должностные лица органов, осуществляющих федеральный государственный транспортный надзор, объяснил Дахов.