Юрист Ромашова призвала проверять прописку бывших собственников при покупке банкротной квартиры
МОСКВА, 5 фев – ПРАЙМ. Купить банкротные квартиры, которые банки выставляют на торги, можно с хорошей скидкой. Однако есть "подводные камни", на которые следует обязательно обращать внимание, рассказывает агентству "Прайм" старший юрисконсульт "МИЭЛЬ" Анастасия Ромашова.
К банкротному жилью относятся как квартиры, которые выставлены банком на торги (банкротство, инициированное кредитором), так и жилье человека, который сам инициировал процедуру банкротства, и такая процедура окончена, уточняет она.
По словам эксперта, после решения суда недвижимость заемщика, признанного банкротом, выставляется на торги через аукцион. "Важно, что стартовую цену определяет оценочная комиссия — порой первоначальная выгода в ходе торгов может и раствориться. К тому же покупателю нужно запастись порцией терпения, так как придется регулярно и внимательно мониторить площадки залоговых аукционов в ожидании "своего" объекта. Таких площадок много. Кроме того, банки могут размещать эти объекты на собственных сайтах, на собственных площадках, на общедоступных интернет-классифайдах (ЦИАН, "Авито" и др.)", — говорит юрист.
Банкротные квартиры, которые выставляются на торги банком, идут с хорошей скидкой, и, конечно, по деньгам покупателю это выгодно. Однако, по мнению Анастасии Ромашовой, необходимо обратить внимание на два основных момента:
- сняты ли все бывшие собственники с регистрационного учёта;
- не проживают ли бывшие собственники в ней физически.
"Если люди в квартире состоят на регистрационном учёте, иными словами, прописаны, то снять их с учёта можно только по решению суда. Для этого потребуется нанимать адвоката, а это дополнительные расходы и время", — пояснила эксперт.
https://1prime.ru/exclusive/20220205/835954883.html