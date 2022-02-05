МОСКВА, 5 фев – ПРАЙМ. Купить банкротные квартиры, которые банки выставляют на торги, можно с хорошей скидкой. Однако есть "подводные камни", на которые следует обязательно обращать внимание, рассказывает агентству "Прайм" старший юрисконсульт "МИЭЛЬ" Анастасия Ромашова. Россиян предупредили о новом обмане при продаже жилья

К банкротному жилью относятся как квартиры, которые выставлены банком на торги (банкротство, инициированное кредитором), так и жилье человека, который сам инициировал процедуру банкротства, и такая процедура окончена, уточняет она.

По словам эксперта, после решения суда недвижимость заемщика, признанного банкротом, выставляется на торги через аукцион. "Важно, что стартовую цену определяет оценочная комиссия — порой первоначальная выгода в ходе торгов может и раствориться. К тому же покупателю нужно запастись порцией терпения, так как придется регулярно и внимательно мониторить площадки залоговых аукционов в ожидании "своего" объекта. Таких площадок много. Кроме того, банки могут размещать эти объекты на собственных сайтах, на собственных площадках, на общедоступных интернет-классифайдах (ЦИАН, "Авито" и др.)", — говорит юрист. Какими будут цены на жилье в России в 2022 году

Банкротные квартиры, которые выставляются на торги банком, идут с хорошей скидкой, и, конечно, по деньгам покупателю это выгодно. Однако, по мнению Анастасии Ромашовой, необходимо обратить внимание на два основных момента:

сняты ли все бывшие собственники с регистрационного учёта;

не проживают ли бывшие собственники в ней физически.

"Если люди в квартире состоят на регистрационном учёте, иными словами, прописаны, то снять их с учёта можно только по решению суда. Для этого потребуется нанимать адвоката, а это дополнительные расходы и время", — пояснила эксперт.