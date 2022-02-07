МОСКВА, 7 фев – ПРАЙМ. Согласно общим правилам, ежегодный оплачиваемый отпуск предоставляется на 28 календарных дней после того, как сотрудник отработал шесть и более месяцев в организации, но у россиян есть также право на получение дополнительного оплачиваемого отпуска, пояснил агентству "Прайм" управляющий партнер юридической компании "Позиция права" Егор Редин.

По его словам, на дополнительный оплачиваемый отпуск имеют право работники, если они заняты на предприятиях с вредными и/или опасными условиями труда, имеют ненормированный режим рабочего времени, их рабочие обязанности носят особый характер, они трудятся в районах Крайнего Севера и приравненным к ним местностях и еще ряд случаев, предусмотренных локальными правовыми актами.

"Там, где речь идет о вредных и опасных условиях труда действует пара ограничений – оценка степени вредности и стаж работы", — подчеркнул эксперт.

Экономист подсчитала, в какие месяцы выгоднее всего идти в отпуск

Согласно ст. 101 ТК РФ ненормированным рабочим днем считается режим, при котором работники периодически по распоряжению руководства выполняют свои обязанности за пределами нормальной продолжительности рабочего времени, подчеркнул Редин. Но, по его словам, такое условие должно быть зафиксировано в трудовом договоре. Если ненормированность рабочего дня прописана, сотруднику полагается минимум 3 дополнительных дня к отпуску.

Дополнительный отпуск положен и работникам с особым характером работы. Речь идет о выполнении нетипичных рабочих задач или же повышенная нагрузка. Например, командированные в горячие точки (плюс 2 дня к отпуску), работа врачей общей практики и медсестер, чей непрерывный стаж составляет более 3 лет (плюс 3 дня к отпуску), продолжает юрист.

Работающим на Крайнем Севере и в приравненных к ним территориях (перечень таких регионов закреплен в Постановлении Совмина СССР от 10.11.1967 (ред. 03.01.1983 г.) №1029) полагается дополнительно 24 и 16 дней к отпуску соответственно. И такой отпуск положен уже через полгода постоянной работы, а при вахтовом методе расчет идет индивидуально с учетом отработанных дней и проведенных в дороге. Это правило не распространяется на командированных на такие территории (исключение – разработка нефтегазовых месторождений и участники экспедиций).

Также к отпуску добавляются дни, если какой-то из дней запланированного отпуска пришелся на праздничный день, сотрудник заболел в период отпуска (требуется подтвердить больничным) или выполнял государственные обязанности (например, его привлекали в качестве свидетеля, истца, ответчика по делу в суде), сдавал кровь как донор, брал отпуск в связи с учёбой (нужна подтверждающая справка из вуза), заключил Редин.