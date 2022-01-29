МОСКВА, 29 янв — ПРАЙМ. Согласно ч. 1 ст. 135 ТК РФ, размер заработной платы является обязательным условием трудового договора и снизить его в одностороннем порядке нельзя. Оплата труда устанавливается в соответствии с действующим у работодателя положением оплаты труда и штатным расписанием, и ее снижение из-за новогодних праздников невозможно. Но есть исключение, рассказала агентству "Прайм" руководитель HR-службы Юридической группы "Яковлев и Партнеры" Светлана Краснянская. Эксперт рассказала, кому обязаны повысить зарплату в 2022 году

Так, если сотрудник в январе уходил в отпуск или брал больничный, расчет зарплаты осуществляется иначе – пособие на время больничного рассчитывают, исходя из среднего заработка застрахованного за два календарных года. Отпускные считают по среднему заработку за 12 календарных месяцев, предшествующих периоду, в течение которого за работником сохраняется средняя зарплата.

"Если вы получаете оклад, который устанавливается, исходя из норм рабочего времени, сумма его не изменится, даже если фактически вы отработали меньше. Нормы рабочего времени меняются, исходя из трудового календаря", — сказала она.

"Но если вы ушли в отпуск или на больничный, выплаты действительно могут быть ниже", — добавляет Краснянская.

Бывает, что зарплата состоит не только из оклада, но и из премий и прочих надбавок. Если эти выплаты зависят от фактически отработанных дней или количественных результатов работы, то они могут быть уменьшены, поскольку рабочих дней в праздники меньше.

В остальном работодатель вправе изменить условия трудового договора, в том числе зарплату, только в случае, когда прежние условия труда не могут быть сохранены вследствие изменения организационных или технологических условий труда — изменение определенных сторонами условий трудового договора "допускается только по соглашению сторон и заключается в письменной форме".

"При этом снижение продаж и ухудшение финансового положения организации не могут являться причинами, позволяющими работодателю в одностороннем порядке изменить размер зарплаты", — предупреждает специалист. Россияне назвали желаемый уровень зарплаты

Если в организации действительно изменились организационные или технологические условия труда, то работодатель обязан письменно уведомить об этом работников не позднее, чем за два месяца. В уведомлении работодатель обязан указать причины, вызвавшие изменение условий договора в части зарплаты, утверждает эксперт.

Если работник не согласен на изменение зарплаты, то работодатель обязан ему предложить в письменной форме другую должность или работу. Если такой работы у работодателя нет или работник отказывается от нее, то "трудовой договор с работником подлежит прекращению, в соответствии с пунктом 7 части первой статьи 77 ТК РФ, с выплатой работнику выходного пособия в размере двухнедельного среднего заработка", объясняет Краснянская.

Если процедура работодателем не выполнена, работники вправе обратиться в трудовую инспекцию и суд, заключила эксперт.