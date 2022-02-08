МОСКВА, 8 фев — ПРАЙМ. Причин, по которым возникают переплаты по налогам у физических лиц, несколько. Это может стать следствием невнимательности налогоплательщика, который сам переводит бОльшую сумму: ошибка налоговой, которая выставила счёт за чужое имущество, а вы так же по невнимательности его уплатили. Могут быть и ситуации, связанные с незнанием о причитающейся вам налоговой льготе. Бывают случаи, когда оба супруга оплачивают налог за себя и партнёра, забыв предупредить друг друга, рассказывает агентству "Прайм" профессор факультета права НИУ ВШЭ Инна Хаванова.

Сообщить о возникшей переплате – обязанность налоговой. Это должно быть сделано в течение 10 дней со дня обнаружения факта переплаты. Однако не стоит надеяться на традиционное бумажное письмо: лучше проверять личный кабинет налогоплательщика на сайте ФНС, считает юрист.

"С переплатой вы можете поступить на своё усмотрение: либо вернуть деньги, либо использовать её для уплаты налогов в будущем. Второй вариант предпочтительнее, если сумма невелика", — считает эксперт.

Особый доход. Каким стал налог на вклады в 2022 году или погасить задолженность можно по разным налогам, независимо от того, в какой бюджет они зачисляются.

Однако, обращает внимание Хаванова, вернуть переплату удастся только, если у вас нет недоимки по налогам, пеням, штрафам, при ее наличии – инспекция сначала проведет зачет переплаты в счет погашения недоимки.

Вернуть переплату можно с помощью заявления: через онлайн-кабинет налоговой либо личным обращением в налоговый орган. Заявление можно отправить и обычной почтой. В онлайн-варианте ваше обращение будет сформировано автоматически, при личной подаче образец нужно скачать заранее и заполнить все строфы самостоятельно.

"Если налоговая в курсе ошибки, то для возврата переплаты достаточно заявления и реквизитов для перечисления денег. Если же случай более сложный, например, вы поздно узнали о полагающихся льготах, то необходимо приложить документы, подтверждающее ваше право на эти льготы", — разъясняет собеседница агентства.

После того, как налоговая получила и зарегистрировала ваше обращение, ей даётся 10 дней на рассмотрение запроса. Ещё в течение пяти дней вы должны получить ответ о решении. В течение месяца деньги должны быть возвращены на ваш счёт.

Важно помнить, что заявление о зачете или возврате суммы излишне уплаченного налога может быть подано в налоговый орган в течение трех лет со дня уплаты указанной суммы.

"Если вы не согласны с решением, то можете подать жалобу на официальном сайте налоговой службы. Если и таким образом конфликтную ситуацию разрешить не удалось, то можно и нужно обращаться в суд", — резюмирует Хаванова.