МОСКВА, 10 фев – ПРАЙМ. Первое, на чем "попадаются" путешественники – нарушение карантинных ​​ограничений. Если вы были за границей, то в течении трех дней после возвращения нужно сдать ПЦР-тест. В случае поездок по России надо помнить, что в ряде регионов при контакте с заболевшим коронавирусом нужно 14 дней находиться на изоляции. От ограничений освобождаются те, кто прошел весь курс вакцинации, пояснил агентству "Прайм" управляющий партнер юридической компании "Позиция права" Егор Редин.

За нарушение карантинных мер, по его словам, предусмотрено сразу несколько санкций: например, штраф для физлиц за несоблюдение противоэпидемических и гигиенических требований (15 – 40 тысяч рублей), штраф за нарушение правил поведения в режиме угрозы ЧС (1–30 тысяч) и штрафы, введенные властями региона.

"Любителям автомобильных или пеших путешествий перед поездкой (или походом) рекомендуется тщательно выбрать место для отдыха, ведь не в каждый лес можно зайти", — советует эксперт.

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"Въезд на машине и даже пешая прогулка в природоохранные зоны карается штрафом", — подчеркнул юрист. Штрафуется также подъезд к воде на автотранспорте: физлица – от 4,5 тысяч рублей, юрлица – от 200 тысяч. Плюс штраф за мытье машины в реке (1,5 – 4,5 тысячи), стирку (1,5 – 2 тысячи рублей) и за слив грязной воды в реку (1,5 – 2 тысячи).

Курильщиков могут оштрафовать за привычку смолить в неположенном месте (500 – 3 тысячи рублей). По словам Редина, неположенными считаются пляжи, заповедники, парки, заказники и иные общественные территории.