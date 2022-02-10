МОСКВА, 10 фев — ПРАЙМ. С 2019 года процедура регистрации постоянного места жительства – пресловутая прописка — в нашей стране значительно упрощена. Это не случайно: по неофициальным данным, около 10% россиян постоянно проживают на своих "шести сотках". Тем не менее, существует ряд нюансов, которые следует учитывать при этой процедуре, рассказывает агентству "Прайм" доцент факультета права НИУ ВШЭ Лариса Солдатова.

Во-первых, прописаться можно только в домах в садовых объединениях, для огороднических объединений такой возможности не предусмотрено. "Учитывать следует также назначение территориальной зоны, в которой находится здание, так, в частности, она должно включать возможность строительства жилых домов", — объясняет эксперт.

Во-вторых, сам дом должен соответствовать ряду требований закона, в частности, быть зарегистрирован в Едином госреестре недвижимости и иметь адрес.

"При этом прописаться нельзя в тех домах, которые были оформлены до 1 января 2019 года, и назначение дома указано как "нежилое". Такие дачи считаются садовыми домами. Но если вы уверены, что ваша недвижимость "вполне капитальна", то можно инициировать процедуру перевода её в статус "жилого дома", — говорит Солдатова.

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После этого необходимо обратиться к кадастровому инженеру для подготовки межевого плана и поставить дом на кадастровый учет. Также вам нужно решение муниципальных властей о переводе дома в жилой.

При соблюдении всех указанных требований регистрация по месту жительства оформляется через МФЦ и уполномоченный орган МВД. Сделать двойную постоянную регистрацию в квартире и даче нельзя, уточняет специалист, но можно "одну из них сделать в статусе регистрации по месту пребывания, например, для того, чтобы прикрепиться к медучреждению".

"В среднем, вся процедура при самом неблагоприятном сценарии – если ваш дом находится в статусе нежилого – занимает около двух-трёх месяцев", — резюмирует Лариса Солдатова.