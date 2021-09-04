МОСКВА, 4 сен — ПРАЙМ. Начиная с октября 1993 года "прописка" стала историческим понятием, ей на смену пришла "регистрация" по месту жительства. В привычном понимании место жительства — это дом, квартира, где гражданин проживает большую часть времени (постоянно). Временная регистрация необходима, если гражданин более 90 дней предполагает проживать в ином месте и, как правило, ином регионе. Соответственно, временная регистрация идет в дополнение к постоянной (отметке в паспорте), рассказывает агентству "Прайм" адвокат Елена Кудерко. Сколько придется заплатить за выброс мусора в неположенном месте

"Противники регистрации ссылаются на установленную Конституцией свободу передвижения граждан и единство территории России. Однако регистрация необходима для того, чтобы иметь территориальную привязку гражданина к адресу. На адрес регистрации направляется вся корреспонденция со стороны государственных органов, включая суды, по этому адресу идет юридически значимая переписка (направляются иски и претензии)", — поясняет эксперт.

Адрес регистрации определяет место налогового и воинского учета, территориальную подсудность судов, органов пенсионного обеспечения, социальных учреждений. Инвестиции в недвижимость. Какими они могут быть?

"Административная ответственность за нарушение правил регистрации установлена как для граждан, так и для собственников жилых помещений, которые своевременно не сообщили и не поставили на временный учет, к примеру, арендаторов", — говорит адвокат.

Так, статья 19.15.1 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях предусматривает ответственность в виде штрафа на граждан в размере от 2000 до 3000 рублей; на нанимателей, собственников жилого помещения (физических лиц) — от 2000 до 5000 рублей; на юрлиц — от 250 000 до 750 000 рублей.

В Москве и Санкт-Петербурге штрафы выше: от 3000 до 5000 рублей; на нанимателей, собственников жилого помещения (физлиц) — от 5000 до 7000 рублей; на юрлиц — от 300 000 до 800 000 рублей.

Штрафа удастся избежать, если временное проживание идет в границах населенного пункта, в котором есть постоянная регистрация; временное проживание происходит совместно с родственниками или в их жилом помещении.

К родственникам закон относит супругов, детей (в том числе усыновленных), подопечных, супругов детей, родителей, усыновителей, опекунов, попечителей, супругов родителей, родных братьев и сестер, бабушек, дедушек или внуков.

"Гражданские супруги родственниками не являются, поэтому временная регистрация — обязательна", — заключает юрист. Какими будут цены на жилье в России в 2021 году?

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