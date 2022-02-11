МОСКВА, 11 фев – ПРАЙМ. В России пошел уже четвертый год повышения пенсионного возраста для получателей страховой пенсии по старости. При этом ряд будущих пенсионеров вправе претендовать на выход на пенсию по достижению 55-летнего возраста для женщин и 60 лет для мужчин, или как говорят — по "старому" пенсионному возрасту, напомнила агентству "Прайм" доцент экономического факультета РУДН Лариса Сорокина.

Таким правом обладают мужчины и женщины, имеющим страховой стаж не менее 42 и 37 лет: им страховая пенсия по старости может назначаться на 24 месяца ранее достижения общеустановленного пенсионного возраста, но не ранее достижения возраста 60 и 55 лет (соответственно мужчины и женщины).

"Прежний возраст выхода на пенсию сохраняется у большинства граждан, имеющих право досрочного назначения пенсии. К ним, например, относятся работники, кому пенсия назначается ранее общеустановленного пенсионного возраста в связи с работой в тяжелых, опасных и вредных условиях труда, за которые работодатели уплачивают дополнительные страховые взносы на пенсию по специальным тарифам", — подчеркнула Сорокина.

Россиянам напомнили, какой стаж больше не учитывают при начислении пенсии если у них имеется соответствующий стаж – 30 лет для мужчин и 25 лет для женщин.

"Пониженный возраст предусмотрен и для обладателей северного стажа – они вправе выйти на пенсию на 5 лет раньше, чем остальные, при наличии необходимого уровня пенсионных коэффициентов и 15/20 лет стажа работы в районах соответственно Крайнего Севера или приравненных к нему территориях", — пояснила эксперт.

По ее словам, аналогичным правом обладают женщины, воспитавшие от 3 детей – для них, в зависимости от года собственного рождения и количества детей, пенсионный возраст варьируется от 50 до 57 лет. "А если женщина является матерью пяти и более детей и воспитала их по крайней мере до 8 лет, пенсионный возраст составит 50 лет", — заявила собеседница агентства.

"Важно отметить, что в системах накопительной и негосударственной пенсии действует "старый" пенсионный возраст – 60 лет для мужчин и 55 лет для женщин, но многие россияне забывают или откладывают обращение в ПФР и негосударственные пенсионные фонды для получения соответствующих выплат", — отметила Сорокина.