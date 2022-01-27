МОСКВА, 27 янв — ПРАЙМ. Часто в ПФР отказывают в назначении страховой пенсии по старости тем, кто не набрал необходимого стажа – в 2022 году он составляет 13 лет минимум. Обычно таким людям советуют попробовать его добрать до необходимого уровня на официальной работе, но такой сценарий подходит не всем. В последующие два года требование к стажу будет возрастать ежегодно на один год. Для тех, кто столкнулся с такой ситуацией, есть несколько вариантов решения проблемы, рассказывает агентству "Прайм" представитель НПФ "Будущее" Евгений Биезбардис.

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"Согласно утвержденным Правилам подсчета и подтверждения страхового стажа для установления страховых пенсий, в этом могут помочь трудовые договоры, договоры ГПХ, лицевые счета и ведомости на выдачу заработной платы, справки от организаций, выплачивавших вознаграждение за создание творческих произведений, и от службы занятости населения о получении пособия по безработице и другие документы", — говорит эксперт.

Если документы утрачены из-за стихийных бедствий или небрежного хранения по вине третьих лиц, подойдут показания по крайней мере двух свидетелей.

Также можно "купить" страховой стаж. По словам Биезбардиса, закон позволяет "купить" до половины обычного страхового стажа (т.е. с льготным, к примеру, "северным" стажем такое сделать не получится). Это повысит и количество пенсионных коэффициентов, требуемых для назначения пенсии.

"Минимальный размер добровольных страховых взносов в ПФР в 2022 году составляет 36 669 рублей 60 копеек. А максимальный — 293 356 рублей 80 копеек. Уплатить можно как всю сумму сразу, так и распределив ее по году вплоть до 31 декабря. "Купить" можно до половины требуемого стажа, в текущем году – это 6 лет. Исключение — самозанятые, для которых ограничений нет", — объясняет специалист.

Кроме того, можно сформировать заранее негосударственный пенсионный капитал. По негосударственной пенсии выплаты возможны при достижении старого пенсионного возраста (для женщин – 55 лет, для мужчин – 60 лет) без учета стажа. По словам эксперта, инвестиции в это направление могут окупиться быстрее, чем "покупка" стажа в государственной страховой системе. Этому способствует инвестиционный доход от негосударственного пенсионного фонда и налоговый вычет от Федеральной налоговой службы, позволяющий вернуть до 13% от уплаченных взносов. Не редки случаи, когда работодатель дополнительно софинансирует пенсионные отчисления своих работников вплоть до удвоения. Компании в таком случае экономят на налоге на прибыль и страховых взносах, пояснил Евгений Биезбардис.