МОСКВА, 11 фев — ПРАЙМ. К сожалению, случаи, когда потребители сталкиваются с фальшивыми купюрами не так уж редки. Главное в этом случае не паниковать и не пытаться "сбыть" фальшивку, например, расплатившись ею в магазине. Это может стать поводом для вашего уголовного преследования, рассказывает агентству "Прайм" доцент факультета права НИУ ВШЭ Алексей Ляскало.

Итак, если при получении сдачи в магазине, вы заподозрили, что вам дали фальшивку, сразу сообщите об этом продавцу-кассиру, говорит он. Чётко и аргументировано проговорите, с чем связаны ваши подозрения, попросите пригласить администратора. Чтобы не создавать очереди и конфликта, вам могут предложить другую купюру на замену и с проблемой будут разбираться дальше самостоятельно.

"Если же менеджер настаивает на ошибочности вашей оценки, вызывайте полицию. У правоохранительных органов есть чёткий алгоритм действий в подобных ситуациях. Да, это займёт некоторое время, однако вы останетесь при деньгах и сможете избежать проблем с законом", — указывает юрист.

Эффект радуги: как отличить фальшивые банкноты от настоящих

Целесообразно, по его словам, прийти в ближайшее отделение любого банка и попросить принять деньги на оценку их подлинности. За оказание такой услуги кредитная организация может взимать плату.

"Если деньги окажутся настоящими, вам их вернут. Если нет, информация должна быть передана в полицию, куда вас пригласят для дачи пояснений о том, при каких обстоятельствах фальшивка попала к вам. Требовать возмещения ущерба вы можете только с виновника возникшей ситуации, то есть с магазина", — отмечает эксперт.

Если фальшивку вам выдал банкомат, расположенный в офисе банка, обращаться по поводу проверки и замены фальшивой купюры необходимо к персоналу банка. Если банкомат расположен за пределами офиса банка (например, в торговом центре), обращайтесь в полицию.

Если при оплате вами покупки продавец-кассир говорит, что ваша купюра вызывает сомнения, вас могут попросить расплатиться другой. При этом вы вправе незамедлительно вызвать полицию для фиксации инцидента, заверяет специалист.

"Если сами сотрудники торговой точки пытаются вас задержать и вызвать полицию, знайте, что уголовная ответственность наступает только за умышленное обращение фальшивых денег, добросовестное заблуждение в их подлинности исключает ответственность", —заключает юрист.