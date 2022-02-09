МОСКВА, 9 фев — ПРАЙМ. Зачастую покупатели относятся к чекам в магазинах продовольственных или иных товаров, как к ненужной "бумажке", которую можно или проигнорировать, оставив на кассе, или выбросить в ближайшую урну рядом с торговой точкой. Однако делать этого не стоит, рассказывает агентству "Прайм" доцент факультета права НИУ ВШЭ Александра Касаткина.

"Чек – это, в первую очередь, доказательство совершенной покупки, доказательство того, что сделка "купли-продажи" успешно заключена, продавец получил соответствующее денежное вознаграждение, взамен выдав покупателю интересующий его товар", — поясняет она.

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"Кроме того, чек – это способ проверки честности или внимательности магазина и продавца. Не все торговые сети пристально следят за соответствием акционных ценников реальной стоимости товара. Ошибка может возникнуть и из-за банальной усталости кассира, и тут закон целиком и полностью на стороне потребителя. Но вернуть переплату Вам будет гораздо проще "не отходя от кассы" с чеком на руках", — уверена Касаткина.

Серьёзней ситуация с чеками, выдаваемыми банкоматами при снятии наличных или других операциях, продолжает собеседница агентства. Они могут содержать ряд персональных данных клиента: номер телефона или последние цифры банковской карты. Если выброшенный чек попадёт в руки продвинутым мошенникам – к подельникам в салоне сотовой связи или просто умеющим собирать дополнительную информацию с помощью социальных сетей, то последствия могут быть весьма неприятными: от блокировки вашей сим-карты и доступа к онлайн-банку до кражи денег, предупреждает специалист.

"Кстати, если по какой-то причине банкомат выдаст вам фальшивую купюру, то именно чек может избавить вас от разбирательств с правоохранительными органами и поможет возместить ущерб", — указывает она и потому не советует относиться к чекам пренебрежительно.

Чек, это прежде всего гарантия и защита ваших прав. При отсутствии явной необходимости можно отказываться от их распечатки в банкоматах либо утилизировать их уже дома. А чеки на крупные и важные покупки сохранять в электронном виде: онлайн-банке или отсканированными, заключила Касаткина.