МОСКВА, 12 фев — ПРАЙМ, Татьяна Шмелева. Наиболее подходящий момент для покупки ценных бумаг хотели бы знать все, и некоторые даже притворяются, что знают. Кто же не мечтает купить "Газпром" по 30 копеек, как после кризиса 1998 года, и продать по 300 рублей? Это особенность человеческого восприятия: оно обращает внимание на единичные бумаги, которые выросли подобно ракете и ошибочно полагает, что такой успех можно повторить, причем купив лишь одну-единственную акцию. Математик назвал акции, которые должны быть в портфеле инвестора

В последнее время движения на рынке акций стали сильнее. После отчета акции Meta (Facebook) падали на 25%, и буквально на следующий день — удачный отчет Amazon и +15% роста за один день. А ведь еще была Tesla, которая за 2020-2021 год выросла в 8 раз. Безусловно, такие движения поражают, жадность задвигает страх в темный угол, и инвестор готов искать способ, который позволит покупать такие акции- "ракеты" за день до того, как они вырастут.

О том, как выбирать подходящий момент для покупки акций, как предсказать падение и рост цен на них, какую выбрать стратегию, и существует ли некая "секретная формула успеха трейдера", подробно рассказали "Прайм" опрошенные им эксперты.

НА КОГО ДЕЛАТЬ СТАВКИ

Директор региональной сети по работе с состоятельными клиентами "БКС Мир инвестиций" Григорий Сосновский считает, что сейчас крупные инвестиционные фонды делают ставку на "компании роста". Ключевой фактор, который исследуется — это способность менять потребительские привычки, менять реальность (компании gamechanger's). Хедж последней надежды. Что защитит инвестора, когда ФРС поднимет ставку

Например, Стив Джобс всем нам "положил интернет в карман", и теперь все телефоны похожи на Iphone. Amazon сделал массовыми онлайн-покупки, и туда ушли продажи почти всего, даже автомобилей. Однако такие компании как Amazon или Tesla возникают достаточно редко из-за своей уникальности, а деньги не могут ждать их часа.

Поэтому, продолжает Сосновский, в большинстве случаев фонды концентрируются на более простых историях, которые должны отвечать хотя бы одному из двух условий:

Продукт или услуга компании способны в будущем быть востребованы у кратно большего количества людей (например, электромобили. Сейчас их средняя доля по миру — 5%, понятно, что рост доли даже до 20% — это уже рост рынка в 4 раза, на котором заработают все, кто хоть как-то будет уметь делать электромобили);

Компания может значительно увеличить маржинальность каждого своего клиента из уже собранной большой базы. По этому принципу строятся все современные экосистемы. Например, Яндекс. Сначала вы пользуетесь услугами такси, потом заказываете доставку еды, после — доставку уже всех товаров через Яндекс.Маркет и на десерт — хороший вечер с фильмом из Кинопоиска. И везде заложена маржа Яндекса.

"Безусловно, даже совпадение обоих условий не гарантирует взлет акций. Помимо качественной идеи, компания еще должна грамотно управляться, иметь понятную и реализуемую финансовую модель", — отмечает Сосновский.

Главным критерием разумности финансовой модели видится улучшение рентабельности от каждой дополнительной единицы продукции. Рост бизнеса должен вести к росту прибыли. Если же компания работает себе в убыток и каждая новая единица товара или услуги только увеличивает этот убыток, то никакая идея не спасет, инвесторы занимаются благотворительностью не на фондовом рынке.

ЖДИТЕ ПАНИКИ

По мнению главного аналитика АЛОР БРОКЕР Алексея Антонова, более-менее рабочий способ выгодно покупать акции — это делать такую покупку, как в примере выше с "Газпромом", после большого обвала на рынке. "Ждать сильной коррекции, потом ждать еще немного, и потом начинать покупать не сразу на все деньги, а равными долями через равные промежутки времени. Тогда есть вероятность, чтобы вы получите более-менее хорошую средневзвешенную цену, и, если далее рынок будет расти, ваш портфель вырастет вместе с ним", — объяснил он. Названы два врага неопытных инвесторов в периоды волатильности

Проблема заключается в том, что во время любого обвала на рынке вам вместе со всеми будет казаться, что "уж этот кризис точно камня на камне не оставит", что эти бумаги "ничего не стоят и завтра будут стоить еще меньше". Покупать нужно, дождавшись максимально глубокой паники, и при этом надо иметь отложенные заранее на брокерском счете деньги или очень ликвидные защитные активы.

"На месте частного инвестора я бы не только ловил момент максимальной паники, но и заготовил бы заранее список наиболее щедрых на дивиденды компаний, потому что дивиденды, возможно, хотя бы немного сгладят падение котировок и доходности портфеля в первое время. Во время кризиса компании могут и перестать платить дивиденды по обыкновенным акциям, но можно рассмотреть покупку привилегированных. И, если сможете обеспечить доходность хотя бы 20% годовых в течение долгого периода времени, скажем, на протяжении 10-15 лет, вы гениальны, а возле вашей двери будет стоять очередь из инвесторов, желающих отдать свои капиталы вам в управление", — порекомендовал Антонов.

ВАЖНЫЕ ФИГУРЫ

В свою очередь, аналитик ФГ "ФИНАМ" Юлия Афанасьева сказала "Прайм", что на самом деле для успешных действий очень важна предсказуемость бумаг, и чем спокойнее они себя обычно ведут, тем проще зарабатывать.

Акций, которым свойственны резкие движения, стоило бы избегать, а доходность — регулировать за счет плеча. Но если перед трейдером все же стоит задача "прокатиться" на ярком движении, то предсказать его лучше всего помогает технический анализ. Инвесторы ждут внешних сигналов

В частности, признаком резкого взлета или лавинообразного падения может стать один из трех сигналов: появление фигуры "Симметричный треугольник", "Дивергенции или Конвергенции" или признаков того, что какая-то популярная фигура технического анализа может пойти по "Эффекту Собаки Баскервилей" (то есть дважды в противоположную сторону, против классического канона).

Резкие движения после этих сигналов появляются за счет того, что они предвещают: ожидания большинства участников рынка будут обмануты. На их стоп-лоссах и/или принудительных закрытиях бумаги "уносит", быстро и на много процентов. В среднем на дневных графиках российских "голубых фишек" после появления таких сигналов можно найти случаи, когда котировки за 3-5 рабочих дня росли или падали на 25%.

Эти сигналы, предвещают не только повышенную волатильность, но и показывают направление движения, отметила Афанасьева. Есть еще один сигнал, который только подсказывает, что волатильность на бумаге может быть повышена — это появление фигуры "Расширяющаяся формация". Кстати, о том, что на рынках будет неспокойно в декабре 2021 года и январе 2022 года, предупреждала именно она. Увы, направление будущего движения "Расширяющаяся формация" не показывает, но его можно попробовать предсказать по другим косвенным техническим признакам.

"Если вы решитесь на изучение указанных сигналов, помните, что залог успешного их нахождения и использования — это качественное понимание трендовой теории. В целом, целенаправленно указанные сигналы искать не нужно — стройте тренд, пробуйте к нему построить канальную линию. Не получается канал? Посмотрите, а не из-за того ли, что на графике родилась "Расширяющаяся формация" или "Симметричный треугольник"? Важно помнить: если найти указанные сигналы без качественного тренда до них, ожидаемая доходность станет неожиданным убытком того же размера", — подытожила аналитик.

ТАК В ЧЕМ ЖЕ СЕКРЕТ УСПЕХА?

Как справедливо отмечает Сосновский, самая большая тайна успеха на фондовом рынке состоит в том, что этой тайны просто-напросто нет. Нет секрета успешного (а главное, повторимого на длинной дистанции) способа купить акцию-"ракету" буквально за день до того, как она начнет взлетать. Ведь если бы был проверенный способ, он был бы рано или поздно известен не только вам, а, следовательно, все больше людей старались бы купить акцию чуть раньше.

Но и цена акции реагировала бы соответствующе, она бы и взлетала раньше, вместе с ажиотажным спросом.

"Поэтому вывод один, очень простой — чтобы заработать на резком росте акций, в этих акциях надо находиться заранее. Масштаб заранее может определяться годами. Те же самые акции Tesla с 2014 до 2020 года выросли всего в 2 раза, но зато в 2020-м их рост составил около 8 раз. Это движение, безусловно, компенсировало весь период ожидания", — отметил Сосновский.

Итак, чтобы в вашем портфеле появились акции-"ракеты", вам нужно хорошо его диверсифицировать, взять компании, которые соответствуют описанным условиям, из разных секторов и стран. И тогда шанс того, что в вашем портфеле будут периодически выстреливать качественные идеи, существенно повысится по сравнению с тем, если вы будете либо делать ставку на одну конкретную идею, либо наоборот, покупать все не глядя в надежде на общий успех.