России там нет. Будущее рынка нефти решат две страны
МОСКВА, 12 фев — ПРАЙМ, Андрей Карабьянц. Международное энергетическое агентство (МЭА) в своем декабрьском обзоре пересмотрело в сторону повышения оценку спроса на нефть в прошлом году. Запасы нефти и нефтепродуктов в странах ОЭСР существенно сократились. ОПЕК+ не может обеспечить рост добычи в соответствии с утвержденным планом. К концу года свободным добывающими мощностями будут обладать только Саудовская Аравия и ОАЭ.
ПРОСЧЕТ МЭА
МЭА в февральском обзоре нефтяного рынка задним числом пересмотрело данные о спросе на нефть в мире в 2021 году. Так, спрос на нефть в мире в 2021 году увеличился c 96,4 млн барр./сут. до 97,4 млн барр./сут. Изменение оценки спроса на нефть задним числом сразу на 1 млн барр./сут. (50 млн т/г), заставляет усомниться в компетентности и объективности специалистов МЭА. В 2021 году мировой спрос на нефть вырос на 5,6 млн барр./сут. по сравнению с годом ранее.
В 2022 году прогнозируется увеличение мирового спроса на нефть на 3,2 млн барр./сут. по сравнению с годом ранее — до 100,6 барр./сут. Прогноз роста спроса был пересмотрен на 100 тыс. барр./сут. в сторону понижения.
МЭА признают, что появление штамма "Омикрон" и вызванная им волна заболеваемости коронавирусом оказали ограниченное негативное влияние на мировую экономику и не привели к существенному снижению спроса на нефть. Более того, снижение спроса было компенсировано увеличением спроса на нефтепродукты во время похолодания в США.
Кроме того, спрос на нефть со стороны промышленности вырос в связи с резким подорожанием природного газа. Нефтепродукты — прежде всего дистилляты — стали альтернативой более дорогому природному газу. В МЭА полагают, что ослабление введенных во время пандемии коронавируса ограничений будет способствовать дальнейшему росту спроса на нефть.
Скорректированный прогноз МЭА максимально приближен к прогнозам, которые ранее опубликовали EIA (Управление энергетической информации США) и ОПЕК. Согласно последним прогнозам EIA и ОПЕК, мировой спрос на нефть в этом году вырастет до 100,61 млн барр./сут. и 100,8 млн барр./сут. соответственно.
СОКРАЩЕНИЕ ЗАПАСОВ
По данным МЭА, запасы нефти и нефтепродуктов в странах ОЭСР (Организации экономического сотрудничества и развития) находятся на самом низком уровне за последние семь лет. В ОЭСР входят 38 стран, которые признают принципы демократии и свободной рыночной экономики. В декабре прошлого года запасы в этих странах снизились на 60 млн барр. по сравнению с ноябрем — до 2,68 млрд барр. Объем запасов в декабре был на 255 млн барр. меньше среднего показателя за последние пять лет.
В обзоре МЭА особо подчеркивается, что снижение запасов произошло, несмотря на 50 млн барр., взятых из стратегический запасов ряда стран, чтоб не допустить подорожание нефти на мировом рынке.
В декабре имеющиеся в ОЭСР запасы могли обеспечить потребности стран-участниц этой организации в нефти и нефтепродуктах в течение 59,6 суток — на 0,9 суток меньше, чем месяцем ранее, и на 3,2 дня меньше среднего показателя.
В январе 2022 года сокращение запасов продолжилось. Официальные данные еще не опубликованы, но эксперты оценивают объем сокращения в 13,5 млн барр.
В январе 2022 года добыча нефти в мире увеличилась на 560 тыс. барр./сут. относительно декабря 2021 года — до 98,7 млн барр./сут.
ДОБЫЧА ОПЕК+ ОТСТАЕТ ОТ ПЛАНА
МЭА особо подчеркивает, что страны ОПЕК+ не обеспечили рост добычи в соответствии с установленными квотами. В результате предложение на мировом рынке в прошлом году было на 300 млн барр. меньше, чем ожидалось.
По данным агентства, условия соглашения об ограничении добычи страны ОПЕК+ выполнили в январе на 127%. Это самый высокий показатель после вступления в силу в мае 2020 года второго соглашения об ограничении добычи в рамках ОПЕК+.
Добыча в странах ОПЕК в январе выросла на 130 тыс. барр./сут. — до 28,1 млн барр./сут. Не входящие в ОПЕК участники соглашения, наоборот, сократили добычу на 40 тыс. барр./сут. — до 15,55 млн барр./сут.
По оценке МЭА, в прошлом месяце страны ОПЕК+ добыли на 900 тыс. барр./сут. меньше, предусмотрено утвержденным планом. В декабре отставание от плана составило 790 тыс. барр./сут.
"Если разрыв между фактической добычей в ОПЕК+ и запланированным уровнем увеличится, то ситуация с предложением усугубится. Это вызовет волатильности и подтолкнут цены вверх" — говорится в обзоре EIA.
"Но эти риски, которые будут иметь экономические последствия, можно снизить, если ближневосточные страны, обладающие свободными мощностями, увеличат добычу и компенсируют те объемы, которые не были получены из-за невыполнения плана по добычи другими странами", — добавляют эксперты.
ОБЛАДАТЕЛИ СВОБОДНЫХ ДОБЫВАЮЩИХ МОЩНОСТЕЙ
По мнению МЭА, только две страны ОПЕК+ (Саудовская Аравия и ОАЭ) обладают свободными добывающими мощностями. Значительно — на 1,3 млн барр./сут — может увеличить добычу Иран. На эту страну ограничения ОПЕК+ не распространяются. Однако рост добычи возможен только после снятия санкций, которые ввели США против Исламской республики.
"В случае полного снятия ограничений на добычу в ОПЕК+ добыча увеличится на 4,3 млн барр./сут. Безусловно, увеличение произойдет за счет свободных добывающих мощностей, которые сократятся до 2,5 млн барр./сут. к концу года. Обладать значительными свободным мощностями будет Саудовская Аравия и в меньшей степени ОАЭ", — говорится в обзоре МЭА.
В 2022 году предложение на мировом рынке увеличится также благодаря США. Добыча в этой стране может вырасти на 1,2 млн барр./сут по сравнению с 2021 годом. Кроме того, нарастить объемы производства способны Канада, Бразилия и Гайана. Ожидается, что совокупная добыча трех стран вырастет на 460 тыс. барр./сут.
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