МОСКВА, 12 фев — ПРАЙМ, Андрей Карабьянц. Международное энергетическое агентство (МЭА) в своем декабрьском обзоре пересмотрело в сторону повышения оценку спроса на нефть в прошлом году. Запасы нефти и нефтепродуктов в странах ОЭСР существенно сократились. ОПЕК+ не может обеспечить рост добычи в соответствии с утвержденным планом. К концу года свободным добывающими мощностями будут обладать только Саудовская Аравия и ОАЭ. Все изменилось. На рынке нефти началась война

ПРОСЧЕТ МЭА

МЭА в февральском обзоре нефтяного рынка задним числом пересмотрело данные о спросе на нефть в мире в 2021 году. Так, спрос на нефть в мире в 2021 году увеличился c 96,4 млн барр./сут. до 97,4 млн барр./сут. Изменение оценки спроса на нефть задним числом сразу на 1 млн барр./сут. (50 млн т/г), заставляет усомниться в компетентности и объективности специалистов МЭА. В 2021 году мировой спрос на нефть вырос на 5,6 млн барр./сут. по сравнению с годом ранее.

В 2022 году прогнозируется увеличение мирового спроса на нефть на 3,2 млн барр./сут. по сравнению с годом ранее — до 100,6 барр./сут. Прогноз роста спроса был пересмотрен на 100 тыс. барр./сут. в сторону понижения. Нефть на максимуме: вырастет ли следом и рубль

МЭА признают, что появление штамма "Омикрон" и вызванная им волна заболеваемости коронавирусом оказали ограниченное негативное влияние на мировую экономику и не привели к существенному снижению спроса на нефть. Более того, снижение спроса было компенсировано увеличением спроса на нефтепродукты во время похолодания в США.

Кроме того, спрос на нефть со стороны промышленности вырос в связи с резким подорожанием природного газа. Нефтепродукты — прежде всего дистилляты — стали альтернативой более дорогому природному газу. В МЭА полагают, что ослабление введенных во время пандемии коронавируса ограничений будет способствовать дальнейшему росту спроса на нефть.

Скорректированный прогноз МЭА максимально приближен к прогнозам, которые ранее опубликовали EIA (Управление энергетической информации США) и ОПЕК. Согласно последним прогнозам EIA и ОПЕК, мировой спрос на нефть в этом году вырастет до 100,61 млн барр./сут. и 100,8 млн барр./сут. соответственно.

СОКРАЩЕНИЕ ЗАПАСОВ

По данным МЭА, запасы нефти и нефтепродуктов в странах ОЭСР (Организации экономического сотрудничества и развития) находятся на самом низком уровне за последние семь лет. В ОЭСР входят 38 стран, которые признают принципы демократии и свободной рыночной экономики. В декабре прошлого года запасы в этих странах снизились на 60 млн барр. по сравнению с ноябрем — до 2,68 млрд барр. Объем запасов в декабре был на 255 млн барр. меньше среднего показателя за последние пять лет.

В обзоре МЭА особо подчеркивается, что снижение запасов произошло, несмотря на 50 млн барр., взятых из стратегический запасов ряда стран, чтоб не допустить подорожание нефти на мировом рынке. "Готовы на крайние меры": Вашингтон столкнулся с новой угрозой

В декабре имеющиеся в ОЭСР запасы могли обеспечить потребности стран-участниц этой организации в нефти и нефтепродуктах в течение 59,6 суток — на 0,9 суток меньше, чем месяцем ранее, и на 3,2 дня меньше среднего показателя.

В январе 2022 года сокращение запасов продолжилось. Официальные данные еще не опубликованы, но эксперты оценивают объем сокращения в 13,5 млн барр.

В январе 2022 года добыча нефти в мире увеличилась на 560 тыс. барр./сут. относительно декабря 2021 года — до 98,7 млн барр./сут.

ДОБЫЧА ОПЕК+ ОТСТАЕТ ОТ ПЛАНА

МЭА особо подчеркивает, что страны ОПЕК+ не обеспечили рост добычи в соответствии с установленными квотами. В результате предложение на мировом рынке в прошлом году было на 300 млн барр. меньше, чем ожидалось.

По данным агентства, условия соглашения об ограничении добычи страны ОПЕК+ выполнили в январе на 127%. Это самый высокий показатель после вступления в силу в мае 2020 года второго соглашения об ограничении добычи в рамках ОПЕК+.

Добыча в странах ОПЕК в январе выросла на 130 тыс. барр./сут. — до 28,1 млн барр./сут. Не входящие в ОПЕК участники соглашения, наоборот, сократили добычу на 40 тыс. барр./сут. — до 15,55 млн барр./сут.

По оценке МЭА, в прошлом месяце страны ОПЕК+ добыли на 900 тыс. барр./сут. меньше, предусмотрено утвержденным планом. В декабре отставание от плана составило 790 тыс. барр./сут.

"Если разрыв между фактической добычей в ОПЕК+ и запланированным уровнем увеличится, то ситуация с предложением усугубится. Это вызовет волатильности и подтолкнут цены вверх" — говорится в обзоре EIA.

"Но эти риски, которые будут иметь экономические последствия, можно снизить, если ближневосточные страны, обладающие свободными мощностями, увеличат добычу и компенсируют те объемы, которые не были получены из-за невыполнения плана по добычи другими странами", — добавляют эксперты.

ОБЛАДАТЕЛИ СВОБОДНЫХ ДОБЫВАЮЩИХ МОЩНОСТЕЙ

По мнению МЭА, только две страны ОПЕК+ (Саудовская Аравия и ОАЭ) обладают свободными добывающими мощностями. Значительно — на 1,3 млн барр./сут — может увеличить добычу Иран. На эту страну ограничения ОПЕК+ не распространяются. Однако рост добычи возможен только после снятия санкций, которые ввели США против Исламской республики.

"В случае полного снятия ограничений на добычу в ОПЕК+ добыча увеличится на 4,3 млн барр./сут. Безусловно, увеличение произойдет за счет свободных добывающих мощностей, которые сократятся до 2,5 млн барр./сут. к концу года. Обладать значительными свободным мощностями будет Саудовская Аравия и в меньшей степени ОАЭ", — говорится в обзоре МЭА.

В 2022 году предложение на мировом рынке увеличится также благодаря США. Добыча в этой стране может вырасти на 1,2 млн барр./сут по сравнению с 2021 годом. Кроме того, нарастить объемы производства способны Канада, Бразилия и Гайана. Ожидается, что совокупная добыча трех стран вырастет на 460 тыс. барр./сут.