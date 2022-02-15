МОСКВА, 15 фев – ПРАЙМ. Размеры пенсий и индексации сильно зависят от региона, стажа и накопленных пенсионных баллов. Индексируется не вся выплата, а ее часть, причем только неработающим. Однако теоретически способ работать и получить индексацию все же есть, рассказал агентству "Прайм" доцент экономического факультета РУДН Андрей Гиринский.

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"Фиксированная часть пенсии не индексируется, начиная с 2016 года, и составляет 6044 рублей 48 копеек. К ней положены доплаты после достижения пенсионером 80-летнего возраста, при наличии инвалидности I группы, иждивенцев, стажа работы на Крайнем Севере или территориях, приравненных к нему, а также стажа работы в селе", — рассказал эксперт.

С 2016 года прекращена, по его словам, и индексация Индивидуального пенсионного коэффициента (ИПК). "Стоимость одного балла ИПК – около 100 рублей, но за один год трудового стажа можно получить не более 3 баллов", — пояснил собеседник агентства.

Таким образом, вариативная часть пенсии приобретает существенное значение при очень большом официальном стаже работы. В наиболее выгодной ситуации с пенсией находятся отставные военные и некоторые категории госслужащих.

"Если пенсионер работает, то пенсия не индексируется, однако по выходу на пенсию пенсионер получает индексацию. Конечно, есть (теоретически) путь получить индексацию в процессе работы. Для этого можно уволиться и, получив индексацию, снова пойти работать", — советует специалист.

Однако на практике, по его мнению, такой способ крайне мало осуществим. "Одно из основных препятствий – пенсионеру крайне сложно, если вообще возможно, устроиться на работу, а устроиться на нее официально и ещё с большой зарплатой – невероятное везение", — заключил Гиринский.