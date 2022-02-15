МОСКВА, 15 фев – ПРАЙМ. Ни для кого ни секрет, что для списания и зачисления денег на счет необязательно держать в руках банковскую карту. Сегодня почти все финансовые операции проводятся с использованием платежных данных, и лишь часть из них можно дать посторонним, пояснил агентству "Прайм" управляющий партнер юридической компании "Позиция права" Егор Редин.

Названа информация, которую нельзя доверять смартфону

"Используя вышеперечисленные реквизиты, владелец банковской карты может получать и отправлять денежные переводы, оплачивать покупки в режиме онлайн, пополнять мобильный счет и выполнять много других расчетных операций. И все эти же действия также сможет выполнить и мошенник, который обманным путем завладел платежными данными", — подчеркнул эксперт.

Проблема, по его словам, в том, что не все онлайн расчеты подтверждаются кодом СМС. Обычно это происходит, когда карта ранее была привязана и подтверждена на конкретном онлайн сервисе.

"Посторонним лицам можно называть только номер карты, свое имя, отчество, первую букву фамилии. Если собеседник интересуется другими данными, рекомендуется сразу повесить трубку и перезвонить на номер горячей линии банка (обычно он указан на обороте карты)", — посоветовал Редин.

Пароли и коды из банковских уведомлений также относятся к категории конфиденциальной информации. Сообщить постороннему человеку эти цифры — все равно что отдать вору ключи от квартиры, где деньги лежат, предупредил юрист.

Блокировка карт — единственный способ сохранить деньги. Если же злоумышленникам удалось завладеть логином и паролем для входа в личный кабинет, держателю карты нужно связаться с сотрудником банка и попросить его отключить дистанционный доступ к счету, пояснил собеседник агентства.

Он напомнил, что заблокированная карта не подлежит восстановлению. В этом случае ее нужно выпускать заново. "Карте присваиваются новые реквизиты и вне зависимости от того был ли отключен дистанционный доступ к счету или нет, пользователю необходимо изменить логин и пароль для входа в личный кабинет", — сказал Редин.