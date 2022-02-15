Юрист Редин объяснил, кому можно дать номер вашей банковской карты
МОСКВА, 15 фев – ПРАЙМ. Ни для кого ни секрет, что для списания и зачисления денег на счет необязательно держать в руках банковскую карту. Сегодня почти все финансовые операции проводятся с использованием платежных данных, и лишь часть из них можно дать посторонним, пояснил агентству "Прайм" управляющий партнер юридической компании "Позиция права" Егор Редин.
"Используя вышеперечисленные реквизиты, владелец банковской карты может получать и отправлять денежные переводы, оплачивать покупки в режиме онлайн, пополнять мобильный счет и выполнять много других расчетных операций. И все эти же действия также сможет выполнить и мошенник, который обманным путем завладел платежными данными", — подчеркнул эксперт.
Проблема, по его словам, в том, что не все онлайн расчеты подтверждаются кодом СМС. Обычно это происходит, когда карта ранее была привязана и подтверждена на конкретном онлайн сервисе.
"Посторонним лицам можно называть только номер карты, свое имя, отчество, первую букву фамилии. Если собеседник интересуется другими данными, рекомендуется сразу повесить трубку и перезвонить на номер горячей линии банка (обычно он указан на обороте карты)", — посоветовал Редин.
Пароли и коды из банковских уведомлений также относятся к категории конфиденциальной информации. Сообщить постороннему человеку эти цифры — все равно что отдать вору ключи от квартиры, где деньги лежат, предупредил юрист.
Блокировка карт — единственный способ сохранить деньги. Если же злоумышленникам удалось завладеть логином и паролем для входа в личный кабинет, держателю карты нужно связаться с сотрудником банка и попросить его отключить дистанционный доступ к счету, пояснил собеседник агентства.
Он напомнил, что заблокированная карта не подлежит восстановлению. В этом случае ее нужно выпускать заново. "Карте присваиваются новые реквизиты и вне зависимости от того был ли отключен дистанционный доступ к счету или нет, пользователю необходимо изменить логин и пароль для входа в личный кабинет", — сказал Редин.
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