МОСКВА, 8 фев – ПРАЙМ. Важно понять, кто именно списал деньги и на каком основании: это может быть как задолженность по исполнительному производству, так и списание на основании поступления судебного приказа или исполнительного листа или же со счета индивидуального предпринимателя по решению налогового органа. Есть и безакцептное списание кредитной задолженности или оплата за услугу. Но для установления причины списания надо обратиться в банк, поясняет агентству "Прайм" адвокат юридической группы "Яковлев и партнеры" Евгения Рыжкова.

Дальнейшие действия будут зависеть от причины списания. Если денежные средства списались в счет оплаты услуги (самого банка, страховой компании, мобильного оператора и т.д.), доказать неправомерность списания практически невозможно, продолжает эксперт.

"Вероятнее всего, был подписан договор, который включал дополнительные услуги. Например, кредитный договор может включать комиссию за напоминание вам об оплате кредита, если вы задержали платеж на несколько дней. Или же были совершены действия, которые приравниваются к подписанию договора, например, подключен онлайн-сервис кинотеатра", — уточнила юрист.

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Не менее сложно, как отмечает специалист, оспорить списание задолженностей: по кредитному договору, перед другим банком, за услуги ЖКХ или перед оператором мобильной связи.

"Если у физического лица открыт специальный счет для предпринимательской деятельности, с него могут происходить списания в связи с неуплатой налогов и сборов. А вот аналогичное списание налоговой задолженности со счета ИП запрещено и если такое случилось, можно обратиться с претензией в банк, к финансовому уполномоченному и в суд за взысканием удержанных средств и убытков", — добавляет собеседница агентства.

Часто к списанию средств приводит мошенничество третьих лиц с использованием интернет-банка или мобильного банка. "Если имеются подозрения в совершении противоправных операций с вашим счетом, в частности, кражи с него денежных средств, следует обратиться в любое отделение полиции и написать заявление с просьбой возбудить уголовное дело по факту совершения преступления", — предупреждает спикер.

Также следует написать заявление в банк о несогласии с произведенными операциями и по запросу банка быть готовым приложить дополнительные документы в зависимости от характера совершенной операции (например, постановление о возбуждении уголовного дела). Но бывают случаи, указывает специалист, когда несанкционированные списания возникают не в связи с противоправными действиями, а из-за технических сбоев. Если это так, то, по ее словам, по результатам рассмотрения претензии банк устранит техническую проблему, и деньги будут возвращены. Хотя бывали случаи, когда банк давал отказ, и в этом случае вы должны потребовать от него, чтобы это было сделано в письменном виде и с указанием причин отказа.

"С прошлого года россияне вправе подавать на действия банка в суд только после обращения к финансовому уполномоченному. Это, в свою очередь, возможно лишь после направления соответствующего заявления в банк с приложением копий документов по существу заявленного требования", — обращает внимание Рыжкова.

Если денежные средства были списаны со счета без согласия его владельца, он, по словам юриста, вправе обратиться в суд с требованием к банку о выплате процентов за неправомерное удержание денежных средств помимо процентов за пользование денежными средствами на банковском счете, предусмотренных договором.