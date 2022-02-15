МОСКВА, 15 фев — ПРАЙМ, Елена Гуринович. Последний штамм коронавируса "омикрон", который легче переносится человеком и несет меньшую смертность, чем предыдущие версии, вселяет надежду на то, что скоро мир вернется к прежней жизни. Однако специалисты обещают: вводимые локдауны в сфере образования будут сказываться на экономике разных стран даже через сорок лет. "Прайм" попытался разобраться, как изменит отказ от традиционного обучения нынешних школьников и студентов их заработок и мировой ВВП. В Кремле оценили вероятность введения локдауна в России из-за "омикрона"

Уровень образования в конкретной стране и объем ее ВВП находится в прямой зависимости. Поэтому инвестиции в человеческий капитал для большинства стран являются приоритетными. А образование является первой ступенью в формировании качественного человеческого капитала.

Аналитики ВБ в исследовании "Потеря потенциального школьного образования и трудового опыта на фоне пандемии" пришли к выводу, что из-за вызванного пандемией коронавируса закрытия школ страны с развитой экономикой в долгосрочной перспективе столкнутся с более существенными потерями, чем государства со средним и низким доходом граждан. Специалисты смоделировали несколько сценариев дальнейшего развития событий в мире, учитывая закрытие образовательных учреждений, возникшие проблемы рынка труда, а также утрату потенциальных знаний и опыта.

В негативном сценарии даже через 40 лет после пандемии ВВП стран с высоким уровнем дохода будет на 4,2% ниже, чем он мог бы быть без нее. Для стран со средним доходом потенциальный разрыв равен 2,6%, для бедных —0,8%.

Пандемия изменила правила во многих сферах общественной жизни. Власти разных стран, пытаясь остановить распространение неизвестной ранее инфекции и резкого увеличения нагрузки на системы здравоохранения в числе первых шагов вводили ограничение в сфере образования.

Прекращение занятий в детских садах, школах, колледжах и вузах, перевод программ обучения там, где это возможно, в электронный формат — эти шаги в России были введены практически сразу, в апреле 2020 года. Аналогичные меры предпринимались и другими странами.

Ученое сообщество сейчас строит прогнозы: как это отразится на развитии разных сфер общества в дальнейшем? Ведь долгосрочные локдауны — в том числе в образовании — это крупномасштабнй эксперимент, аналогов которому ранее не было, отметил проректор РЭУ им. Г.В. Плеханова Дмитрий Штыхно.

С одной стороны, закрытие на продолжительное время образовательных учреждений, как и перевод обучения в дистанционный формат при недостаточных технических возможностях может потенциально привести к потерям человеческого капитала в определенной степени, отмечает экономист.

"Но, с другой стороны, бурный рост цифровых технологий в этой сфере, развитие онлайн-образования, в том числе неформального, под влиянием пандемии может во многом компенсировать этот процесс и предопределить существенный рывок в развитии человеческого капитала", — прогнозирует он.

ПРИБАВКА К ЖАЛОВАНИЮ

Исследования в области экономики образования ОЭСР показывают, что каждый дополнительный год обучения в школе увеличивает будущий доход ученика в среднем на 7,5-10%, а потеря образовательного процесса в течение одной трети учебного года — как это было в начале 2020-го в России — уменьшает последующий трудовой доход соответствующих учеников примерно на 3%. "Наряду с успеваемостью в школе, серьезной проблемой является потеря когнитивных навыков в результате закрытия школ, медленного перехода к новым форматам обучения", — отмечает эксперт направления "Пространственное развитие" ЦСР Юлия Чепусова и добавляет, что прямых свидетельств типичной потери достижений нет.

Потеря одной трети года эффективного обучения только для учащихся, пострадавших от закрытия в начале 2020 года, по расчетам ОЭСР, снизит ВВП стран большой 20-ки в среднем на 1,5% в течение оставшейся части века, России — примерно на 1,4%, отмечает собеседница агентства. А если школы не смогут соответствовать тем же стандартам, что и до пандемии, то последствия для экономического развития в будущем будут пропорционально выше.

РАЗНЫЕ СТРАНЫ —РАЗНОЕ БУДУЩЕЕ

Как пояснил проректор РЭУ, есть два взгляда на использование во время пандемии дистанционного формата обучения. Одни считают, что этот формат позволил образованию, в том числе российскому, сделать скачок на несколько лет вперед. Другие утверждают, что в ближайшей и долгосрочной перспективе на рынок труда могут выйти выпускники без необходимого набора знаний, умений и навыков, а также с нарушенной психикой.

"Ощутимым следствием пандемии стал рост цифрового неравенства в сфере образования, проявляющейся в форме институционального неравенства образовательных организаций и страновых систем образования, а также неравенства возможностей обучающихся в условиях цифровизации и массового перехода к онлайн-образованию. В глобальном масштабе было зафиксировано существенное неравенство возможностей университетов на разных континентах для обеспечения полноценного дистанционного обучения в условиях пандемических ограничений. Эти данные можно проследить в таблице", — пояснил ученый.

Регион Нет влияния Очное обучение заменено дистанционным и обучение Обучение приостановлено, но университеты разрабатывают решения Обучение отменено Африка 3 29 43 24 Америка 3 72 22 3 Азия и Океания 1 60 36 3 Европа 0 85 12 3



Все это, отметил собеседник агентства, предопределяет неравномерное воздействие этих процессов на экономику более развитых и развивающихся стран.

НОВЫЕ МЕТОДЫ И СТАРЫЕ ПРИЕМЫ

Разные страны будут улучшать ситуацию в образовании разными методами: одни попытаются "вернуть как было", другие — сделают упор на тех средствах, которые применялись в период пандемии и хорошо себя зарекомендовали, третьи — скорее всего, бедные страны — могут попытаться "перескочить" определенные этапы развития и выйти на новый виток в этой сфере (как мы наблюдали в прошлом десятилетии взрывное использование мобильных телефонов и интернета в Африке. На этом континенте была плохо развита проводная телефония, поэтому на фоне появления достаточно дешевых мобильных вызвало очень быстрое проникновение нового способа связи в жизнь африканских стран).

Если говорить о России, подчеркивает Штыхно, то у нас специфичным является то, что при высоком охвате третичным (послешкольным, профессиональным) образованием у России достаточно низкие показатели подушевого ВВП и производительности труда. По версии доклада Всемирного экономического форума, Россия занимает высокое 4-е место в мире с точки зрения объема человеческого капитала, но лишь 42-е место по параметрам реального использования навыков в трудовой деятельности.

"Человеческий каптал высокого качества оказывается недовостребованым рынком труда в связи с недостаточным количеством высокопроизводительных рабочих мест. В этих условиях ущерб для российской экономики от недополученного во время пандемии образования может оказаться не столь существенным при сохранении существующих темпов экономического роста". — прогнозирует экономист.

В свою очередь Чепусова напоминает: масштабы воздействия локдаунов школ зависят также и от влияния пандемии на доход родителей учащихся. Экономисты подсчитали — если родители сумели сохранить доход на предыдущем уровне, что изменения от пандемии в образовании учащихся будет ниже, так как будет больше возможностей компенсировать потерю образования. "Это означает, что долгосрочные последствия влияния на экономику изменений в обучении будут в решающей степени зависеть от того, насколько быстро экономика восстановится, что повлияет на то, насколько упущенное образование во время пандемии может быть восстановлено". — разъяснила она.

СОРОК ЛЕТ В ОЖИДАНИИ УМА

Эксперты сходятся во мнении, что сейчас предугадать последствия от ограничительных мер в разных странах через сорок лет практически невозможно. Попова высказалась о возможности новых локдаунов и карантинов в России

"Говорить об эффектах на протяжении 40 лет довольно сложно точно также, как и предугадать эффекты активного развития онлайн-образования на коротком плече, даже на 5 лет. При этом рост рынка образовательных технологий в будущем может иметь скрытые эффекты, вплоть до изменения всей парадигмы образования", — рассуждает эксперт ЦСР.

По мнению проректора РЭУ, говорить о негативных последствиях в течение 40 лет можно только в самом исключительном случае, подразумевающем, что локдауны в системах дошкольного, среднего, высшего и дополнительного образования продлятся еще в течение достаточно долгого времени.

"Для минимизации последствий образовательных локдаунов для экономики будут использоваться компенсирующие механизмы. Основные их них — развитие систем непрерывного образования на протяжении всей жизни, формирование сетевых образовательных пространств, в том числе на цифровых платформах, реализация индивидуальных образовательных траекторий, что в настоящее время получает новые импульсы к развитию и подкрепляется нарастающим спросом со стороны индивидуальных и корпоративных потребителей", — отметил он.

Поэтому развитым и большинству развивающихся стран за счет введения таких механизмов удастся постепенно нивелировать последствия локдаунов для своих экономик.