МОСКВА, 16 фев — ПРАЙМ. С января 2019 года понятие "дача" выведено из юридических терминов и заменено понятиями "сад", "садоводство", а все постройки на садовых участках подразделяются на основные и вспомогательные. Не во всех случаях их строительство законно, рассказала агентству "Прайм" адвокат Елена Кудерко. Дачникам напомнили о штрафах, актуальных даже зимой

К основным, по ее словам, относятся жилые дома и при их строительстве есть два ограничения: количество надземных этажей должно быть не более трех, а общая высота дома — не более 20 метров. Однако, на земле с назначением "огород", "огородничество" строительство на фундаменте вовсе запрещено, могут быть построены сезонные, например, щитовые дома.

"Есть ряд ограничений по планировке строений на участке, например, расстояние между жилыми домами должно составлять от 10 до 15 метров в зависимости от их взаимного расположения, это правило относится и к домам на смежных участках", — подчеркнула эксперт.

Согласно существующим нормам, по ее словам, дом не может состоять более чем из 1 квартиры и иметь площадь более 500 квадратных метров. Расстояние от жилого дома до вспомогательных построек должно составлять не менее 3 метров.

Хозпостройки — вспомогательные строения, созданные не для проживания. "Именно этим фактом обусловлен запрет на выкуп участка у муниципалитета на основании построенной и зарегистрированной хозпостройки, поскольку, к примеру, у бани без дома нет самостоятельного назначения, в том числе и относительно садоводческой цели", — разъяснила Кудерко.

Гаражи, навесы, теплицы, беседки, как правило, по ее словам, не регистрируются в числе объектов недвижимости, учитывая их назначение. Однако, если такие постройки носят капитальный характер (имеют фундамент) их следует оформить, что автоматически означает начисление имущественного налога. Дачная амнистия в России продлена до 1 марта 2031 года

"К сожалению, в России нет известного европейским странам "сервитута вида", означающего что любое возводимое строение должно отвечать интересам местного сообщества и эстетике окружающего пространства. Так, к примеру, немецкие соседи могут оформить судебный запрет на посадку крупномерного дерева, если потенциально через 10 лет оно может закрыть соседу красивый вид или отбросить тень на его участок", — заключила Кудерко.