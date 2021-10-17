МОСКВА, 17 окт — ПРАЙМ. Многие дачники сталкиваются с тем, что на земельном участке начинают прорастать сорняки и трава – оказывается, этой проблемой могут заинтересоваться и государственные органы. Они могут даже привлечь пользователя земли к ответственности за то, что участок покрылся сорняками и прочей ненужной растительностью, но лишь в строго определенных российским законодательством случаях, рассказал агентству "Прайм" ведущий юрист Евразийской юридической ассоциации "Сенатор" Василий Данилов. Россиян предупредили о штрафах за костры на даче

"Все земли в России, по своему целевому назначению, подразделяются на несколько категорий. В основном, дачные участки расположены на землях населенных пунктов, реже загородные дома располагаются на землях сельскохозяйственного назначения", — говорит он.

Критерии и список сорняков на землях сельскохозназначения, достаточных для привлечения к административной ответственности, устанавливаются Постановлением Правительства РФ "О признаках неиспользования земельных участков из земель сельскохозяйственного назначения по целевому назначению или использования с нарушением законодательства Российской Федерации". Так, дачник может получить штраф за зарастание 50 и более процентов площади земельного участка одуванчиком, полынью, чертополохами разных видов, борщевиком Сосновского, и другими растениями.

За нецелевое использование земельного участка сельскохозназначения пользователю земли может быть назначен штраф в размере от 0,5 до 1 процента кадастровой стоимости земельного участка, но не менее 10 тысяч рублей, если определена кадастровая стоимость земельного участка. А в случае, если кадастровая стоимость земельного участка не определена, штраф может составить от 10 до 20 тысяч рублей.

"Также дачник может быть привлечен к административной ответственности по ст. 10.1 КоАП РФ за разведение, выращивание, несвоевременное уничтожение карантинных сорняков — ему может быть выписано предупреждение или наложен штраф от 300 до 500 рублей", — отмечает эксперт. Юрист объяснил, когда дачников могут оштрафовать за мусор

"Карантинными сорняками, в частности, являются, амброзия полыннолистная, амброзия трехраздельная, повилики. И в этом случае для привлечения к ответственности категория земли, на которой находится дачный участок, не важна", — добавляет он.

Кроме того, дачника могут привлечь к ответственности "за непроведение мероприятий по удалению со своих земельных участков борщевика Сосновского". Административная ответственность устанавливается региональным законодательством. Так, в Москве и Московской области дачнику грозит предупреждение или штраф от двух до пяти тысяч рублей.

"Таким образом, дачникам, следует ответственно относиться к содержанию своего земельного участка и вовремя удалять сорняковые растения", — подытожил юрист.