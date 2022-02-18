МОСКВА, 18 фев — ПРАЙМ. Бензин в России дороже, чем в США, прежде всего, из-за налоговой составляющей — в России почти 70% стоимости розничного бензина — это налоги и акцизы. В Соединенных Штатах этот показатель — не более 20%. Об этом агентству "Прайм" рассказал сотрудник департамента экономических и финансовых исследований CMS Institute Николай Переславский. Недоглядели. Что происходит с ценами на бензин

При этом в добывающие компании США вливают дополнительные средства, их субсидируют, им активно помогали выжить в пандемию, так как страна покрывает только половину своих потребностей в топливе за счет местного производителя и стремится вывести этот показатель хотя бы на 65-70%.

Кроме того, необходимо учитывать и еще один фактор — это расходы на разведку, логистику, бурение. "В России, учитывая массу скважин в труднодоступных местах, эти расходы несколько выше, чем в США, где есть несколько больших нефтяных месторождений, которые активно эксплуатируются различными компаниями, плюс морские пласты нефти, установка буровых вышек на которых также выходит дешевле, чем добыча в условной тундре. При этом в планах РФ активно исследовать арктический шельф", — разъяснил экономист. Исследование выявило уровень доступности бензина в России и Европе

Эксперт также отметил, что в США нефтяной бизнес является частным и не приносит государству значительную часть дохода. В России же эта отрасль контролируется властью, а практически все добывающие компании за редким исключением имеют в составе учредителей государственные структуры, что предполагает контроль над ценами.