МОСКВА, 18 фев — ПРАЙМ. Рыба является ценным и полезным продуктом здорового питания. Однако некоторые виды рыб могут быть опасны из-за высокого содержания в них органической формы ртути – метилртути. Ртуть попадает в организм рыб с поедаемыми водорослями и депонируется в жировой ткани рыб. Чем дольше живет рыба, тем больше ртути она накапливает, рассказывает агентству "Прайм" врач-эндокринолог, врач-диетолог "СМ-Клиника" Оксана Михалева. Роскачество выявило, в каких консервах сайру заменяют более дешевой рыбой

По степени накопления ртути все виды съедобной рыбы, по словам эксперта, делятся на три типа: с опасно высоким содержанием – акула, рыба-меч, тунец большеглазый, марлин, королевская скумбрия; с умеренным содержанием ртути (такую рыбу можно употреблять не чаще 1 раза в неделю): тунец желтоперый и длинноперый, треска, карп, сибас, дорадо, морская форель, речной окунь. К рыбам с низким накоплением ртути можно отнести камбалу, лосось, речную форель, морского окуня, сельдь, анчоусы. Эти виды рыб можно употреблять 2-3 раза в неделю.

"Кроме того, рыба может накапливать кадмий и свинец. Как правило, это также относится к долгоживущим видам рыб", — продолжает врач.

По другим показателям рыба, как правило, не опасна, если соблюдаются условия вылова или выращивания, транспортировки и хранения, считает эксперт. Эксперт рассказала, какую рыбу нельзя покупать

В то же время выращенная рыба не опасна, но она намного менее полезна в связи с низким содержанием в ней витаминов и полиненасыщенных жирных кислот. Так, например, содержание витамина Д в лососе, выращенном на ферме, в 10 раз ниже, чем в диком виде. То же относится и к омега-3 жирным кислотам, сказала Оксана Михалева.