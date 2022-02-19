МОСКВА, 19 фев — ПРАЙМ. Парадоксально, но большинство Россиян не знают о целом ряде услуг, которые по закону обязана оказывать жителям любая управляющая компания, и за которые практически все граждане ежемесячно платят. Когда мы приходим в новый регион или начинаем обслуживать какой-то дом, мы сталкиваемся с большим удивлением жителей, которые, оказывается, многие вещи привыкли делать сами – вместо своих управляющих компаний, пояснил агентству "Прайм" генеральный директор ПАО "Городские Инновационные Технологии" Валерий Ковалев. Как будут меняться тарифы ЖКХ в 2022 году и кто заплатит больше

По его словам, одна из таких услуг – замена перегоревших лампочек.

"Жители в большинстве домов нашей страны до сих пор сами меняют лампочки, хотя это прямая обязанность управляющей компании", – объяснил эксперт.

Как правило, жители не могут дождаться, когда УК выполнит свою работу. При этом люди стараются сэкономить и вместо диодных или галогеновых ламп, покупают лампы накаливания, у которые энергоэффективность на порядок меньше. Россиянам объяснили, когда должна снижаться плата за услуги ЖКХ

Вторая бесплатная услуга – борьба с насекомыми и мышами.

"Любые насекомые или грызуны в доме – это проблема не жителей, а управляющей компании. Удивительно, но иногда мы приходим в дома, где годами жители живут, например, с комарами, которые развелись в подвале и беспокоят граждан и летом, и зимой. И они даже не пытаются заставить свою управляющую компанию решить эту проблему", — сетует Ковалев.

Еще одна услуга – мытье подъезда. Если в подъезде не убрано, значит, жильцы зря платят деньги, ведь стоимость за уборку подъезда включена в каждую платежку ЖКХ.

"Чем составлять график между жильцами, кто и что моет и в какие дни в подъезде, следует заставить это делать свою УК", — советует эксперт.

"Все обязанности управляющих компаний достаточно четко прописаны в законодательстве. Более того, есть договор, который жители дома заключают с УК. И есть квитанция, в которой тарифы вписаны не просто так – каждый пункт квитанции и каждая цифра предполагают четкий набор услуг, который Вы можете требовать от управляющей компании", — заявил "Прайм" Ковалев.