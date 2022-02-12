Экономист Гиринский: в 2022 году пенсионеры будут освобождены от уплаты налога на имущество
МОСКВА, 12 фев — ПРАЙМ. В 2022 году для пенсионеров доступен ряд льгот, связанных с освобождением от уплаты некоторых пошлин и платежей, пояснил агентству "Прайм" доцент экономического факультета РУДН Андрей Гиринский.
Так, например, по его словам, пенсионеры не будут платить пошлины за нотариальное удостоверение доверенности на получение пенсии, а также за оформление свидетельства по наследованию дома, в случае совместного проживания с наследодателем.
"Пенсионер также освобождён от оплаты за обслуживание банковской карты платёжной системы МИР, при этом на последнюю идут все пенсионные выплаты", — отметил эксперт.
Важной льготой, доступной в текущем году, по его словам, будет также освобождение от уплаты земельного налога и налога на имущество, будут сохранены льготы и на оплату услуг ЖКХ.
"При этом освобождение от земельного налога возможно в случае наличия земельного участка, не превышающего 6 соток. В случае владения пенсионером несколькими земельными участками, льгота распространяется только на один из них", — подчеркнул Гиринский.
Также, по его словам, имеется льгота по газификации земельного участка до его границ.
"В значительном количестве регионов пенсионерам не надо будет платить и за проезд в транспорте", — заявил Гиринский.
Кроме того, судебные приставы не смогут предъявить взыскание долгов в случае если у пенсионера имеется минимальная пенсия.
С 1 февраля лица, достигшие пенсионного возраста смогут получать социальную поддержку в натуральной и денежной формах, включая бесплатную одежду, обувь, продукты и тд.
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