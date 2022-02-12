МОСКВА, 12 фев — ПРАЙМ. В 2022 году для пенсионеров доступен ряд льгот, связанных с освобождением от уплаты некоторых пошлин и платежей, пояснил агентству "Прайм" доцент экономического факультета РУДН Андрей Гиринский. Россиянам рассказали, что делать, если не хватает стажа для пенсии

Так, например, по его словам, пенсионеры не будут платить пошлины за нотариальное удостоверение доверенности на получение пенсии, а также за оформление свидетельства по наследованию дома, в случае совместного проживания с наследодателем.

"Пенсионер также освобождён от оплаты за обслуживание банковской карты платёжной системы МИР, при этом на последнюю идут все пенсионные выплаты", — отметил эксперт.

Важной льготой, доступной в текущем году, по его словам, будет также освобождение от уплаты земельного налога и налога на имущество, будут сохранены льготы и на оплату услуг ЖКХ. Россиянам рассказали, как выйти на пенсию досрочно

"При этом освобождение от земельного налога возможно в случае наличия земельного участка, не превышающего 6 соток. В случае владения пенсионером несколькими земельными участками, льгота распространяется только на один из них", — подчеркнул Гиринский.

Также, по его словам, имеется льгота по газификации земельного участка до его границ.

"В значительном количестве регионов пенсионерам не надо будет платить и за проезд в транспорте", — заявил Гиринский.

Кроме того, судебные приставы не смогут предъявить взыскание долгов в случае если у пенсионера имеется минимальная пенсия.

С 1 февраля лица, достигшие пенсионного возраста смогут получать социальную поддержку в натуральной и денежной формах, включая бесплатную одежду, обувь, продукты и тд.