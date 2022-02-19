МОСКВА, 19 фев — ПРАЙМ. на нефтяном рынке ключевыми темами остается геополитическая обстановка и переговоры между США и Ираном по ядерной сделке, рассказал агентству "Прайм" эксперт по фондовому рынку "БКС Мир инвестиций" Игорь Галактионов. В ПФР напомнили о компенсации оплаты ОСАГО некоторым категориям россиян

"В сухом остатке можно констатировать, что вероятности смещены в пользу снижения цен в ближайшие дни", — считает он.

Политическая ситуация располагает к деэскалации напряженности в Восточной Европе. Минобороны России сообщает о том, что войска возвращаются в места постоянной дислокации после учений. Если ситуация не изменится, отмечает аналитик, то на выходных наблюдатели уже могут зафиксировать сокращение военного контингента граничащих с Украиной регионах. Это снизит градус напряженности и поддержит охлаждение спекулятивной активности по нефти.

Переговоры между США и Ираном между тем близки к успеху, что повышает шансы на снятие санкций с иранского нефтегазового экспорта. "Судя по информации в СМИ, азиатские НПЗ уже ведут диалог с Ираном о возобновлении поставок. Доступ к рынкам сбыта откроет Ирану возможности для увеличения добычи на 1-1,3 млн б/с, что может привести к повышению оценки профицита нефти в 2022 г. на 0,3-0,4 млн б/с. Для цен на нефть это существенный риск", — отметил Галактионов.

Таким образом, на следующей неделе цены на нефть имеют все шансы сместиться чуть ниже и консолидироваться в диапазоне $88-92 за баррель, прогнозирует эксперт.