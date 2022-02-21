МОСКВА, 21 фев — ПРАЙМ. Любое лекарство может вызывать зависимость. Есть лекарства, к которым физическая зависимость возникает относительно быстро – например, сосудосуживающие препараты, снотворные, гипотензивные, обезболивающие, рассказывает агентству "Прайм" старший научный сотрудник кафедры молекулярной фармакологии и радиобиологии РНИМУ им. Н.И. Пирогова Владимир Роговский. Подножка здоровью. Медик рассказала, что нужно проверить после COVID

По его словам, есть два основных вида зависимости – психическая и физическая. Психическая зависимость – это когда человек испытывает какие-то приятные чувства после приема лекарства и хочет получить их снова. Физическая зависимость – это когда сам организм настолько привыкает к лекарству, что использует его для своих нужд. То есть свои внутренние регуляторные вещества производит меньше, а вместо них использует лекарство, поясняет специалист. А когда при приеме одной и той же дозы эффект лекарства уменьшается, можно говорить о привыкании (толерантности).

Часто врачи назначают лекарства именно для постоянного приема (например, при диабете, гипертонии и других заболеваниях). В этих случаях, по мнению эксперта, физическая зависимость – данность. "Для пациента это означает, что, скорее всего, нельзя будет внезапно отменить препарат – нужно действовать постепенно, чтобы не было эффекта рикошета, когда после отмены лекарства симптомы резко усугубляются", — объясняет фармаколог.

"Психическую зависимость, которая часто возникает именно к психотропным препаратам, вызывают не только различные запрещенные в свободном обороте вещества, но также и более безобидные — никотин, кофеин, и даже сахар, не говоря уже об алкоголе", — утверждает эксперт. Россиянам назвали важные для здоровья продукты зимой

К сожалению, за все нужно платить, продолжает Роговский. Если человек капает капли в нос постоянно – они приносят облегчение, можно дышать носом. Но каждый раз помогают все хуже – приходится капать больше. А организм реагирует комплексно – с одной стороны, нам стало легче дышать, но с другой стороны, идет постепенное склерозирование – местное разрастание соединительной ткани в ответ на сужение сосудов. В итоге это усугубляет заложенность носа, и с какого-то момента капли уже не помогают.

"Так же и с любым другим лекарством – есть негативные последствия от постоянного приема. Где-то организм платит повреждениями печени, где-то почек", — уточняет эксперт.

Чтобы избавиться от лекарственной зависимости необходимо обратиться к врачу. Стратегии избавления от зависимости могут быть разные – как правило, это постепенное снижение дозы вещества, которое вызывает зависимость. Иногда целесообразно резкое прекращение. Параллельно может понадобиться и психологическая помощь – особенно, если зависимость не только физическая, но и психическая.

"Бороться с зависимостями очень сложно – такая борьба может продолжаться годами. Лучший способ – не доводить до этого, понимая, к чему приведет бесконтрольный прием различных веществ", — подытожил Роговский.