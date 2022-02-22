МОСКВА, 22 фев – ПРАЙМ. Наиболее затратные для клиентов банков истории, которые сотрудники организаций стараются навязать – это страхование и дополнительные карты, пояснил агентству "Прайм" руководитель отдела аналитических исследований "Высшей школы управления финансами" Михаил Коган. В Госдуме оценили позицию Банка России по запрету криптовалют

По его словам, страховка, с одной стороны, является сайд-продажей для банков, так как они получают за каждый полис свой процент. С другой стороны, банк пытается обезопасить себя от неплатежей клиента, и поэтому оформление страхования ему выгодно.

"Но упаковывают эту продажу по-разному – от грамотного стимулирования с наглядным показом, насколько могут уменьшиться проценты и платежи, а также сколько стоит страховка, до банальных отказов в кредите из-за нежелания клиента оформлять полис", — подчеркнул эксперт. При этом, по его словам, страхование может быть уже прописано в кредитном договоре, поэтому его стоит внимательно изучить. И помнить, что в течение 14 дней после покупки полиса от него можно отказаться согласно "периоду охлаждения" от ЦБ.

Кредитные карты обычно выдают или стараются оформить вместе с оформлением кредита побольше – от потребительского до ипотеки, указал Коган. По его словам, ставка по ним, как правило, не так уж высока (до 25% годовых), но при неграмотном использовании продукт может вызвать множество проблем. Нужно либо уметь грамотно с с ним обращаться, либо просто отказаться от его использования, советует он.

"Среди услуг, которые навязываются банками – это смс-уведомления, которые, в отличие от пуш-уведомлений в приложении зачастую платные, хотя некоторые банки берут плату и за сообщения в приложениях. Также могут предложить проверку кредитной истории за деньги, хотя каждый гражданин РФ может получить полный отчет бесплатно дважды в год", — подчеркнул Коган.