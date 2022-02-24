МОСКВА, 24 фев — ПРАЙМ.Wi-fi-роутер или маршрутизатор на сегодняшний день установлен едва ли не в каждой квартире. И пожалуй, именно этот электроприбор является рекордсменом по количеству слухов и псевдонаучных теорий, выстроенных вокруг него. Объективная причина для выключения роутера может быть только одна: если вы уезжаете из дома на длительное время. В этом случае отключить от питания следует в принципе все электроприборы, — это элементарное правило противопожарной безопасности. Об этом рассказывает агентству "Прайм" заведующий кафедрой управления качеством и сертификации РТУ МИРЭА Максим Назаренко. Где безопасно установить Wi-Fi роутер в городской квартире

Кроме того, не следует размещать роутер непосредственно рядом со спальным местом: длительное воздействие электромагнитного излучения может привести к ухудшению самочувствия. По этой же причине не стоит класть под подушку смартфон, добавляет эксперт.

"Если Wi-fi-роутер по каким-то причинам размещен достаточно близко к тому месту, где вы спите, целесообразно отключать его на ночь. Эти отключения требуют внимания и в конечном итоге немного сократят срок работы роутера. Но неиспользуемый ночью прибор, который к тому же может нанести вред здоровью, разумнее все-таки его выключать", — полагает специалист.

А вот выключать роутер в целях экономии электроэнергии, по словам Назаренко, бессмысленно: мощность потребления у роутера минимальна, вы вряд ли заметите разницу в платежных квитанциях за месяц.

"При этом рекомендуется проводить перезагрузку роутера с некоторой периодичностью. Для этого достаточно выключить прибор на 10 секунд, а потом включить. Такое отключение способствует очистке от накопленных во время работы ошибок, которые возникают в любом устройстве", — говорит эксперт.

При средних характеристиках использования роутера специалист рекомендует проводить процедуру отключения или перезагрузки один раз в квартал или полгода. Для сотовых телефонов, например, рекомендуемый интервал проведения перезагрузок составляет одну-две недели. "Обратите внимание: на роутерах есть кнопка сброса до заводских настроек, вот ее как раз лучше не трогать без необходимости", — отметил Назаренко.

А вот выключать роутер в целях экономии электроэнергии, по словам Назаренко, бессмысленно: мощность потребления у роутера минимальна, вы вряд ли заметите разницу в платежных квитанциях за месяц.

"При этом рекомендуется проводить перезагрузку роутера с некоторой периодичностью. Для этого достаточно выключить прибор на 10 секунд, а потом включить. Такое отключение способствует очистке от накопленных во время работы ошибок, которые возникают в любом устройстве", — говорит эксперт.

При средних характеристиках использования роутера специалист рекомендует проводить процедуру отключения или перезагрузки один раз в квартал или полгода. Для сотовых телефонов, например, рекомендуемый интервал проведения перезагрузок составляет одну-две недели. "Обратите внимание: на роутерах есть кнопка сброса до заводских настроек, вот ее как раз лучше не трогать без необходимости", — заключил Назаренко.

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