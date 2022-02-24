МОСКВА, 24 фев — ПРАЙМ, Олег Кривошапов. Начало спецоперации ВС РФ против ВСУ закономерно спровоцировало панические настроения как на финансовых, так и на товарных рынках. Нефть дорожает на 8% днем в четверг

Цены на углеводороды резко выросли, и не в последнюю очередь — из-за ожиданий жестких санкций в отношении России в сфере энергетики.

РЕЗКИЙ СКАЧОК

Психологическую отметку в 100 долларов за баррель по обоим сортам-бенчмаркам нефть преодолела еще утром на фоне начала военной операции. По состоянию на 13:33 мск апрельский фьючерс на нефть марки Brent выросла на 8,48%, до 105,06 доллара за баррель. Показатель поднялся выше 105 долларов за баррель впервые с 11 августа 2014 года. Майский фьючерс на сырье это марки подорожал на 8,25%, до 101,82 доллара. Цена на апрельские фьючерсы на нефть WTI выросли на 8,64%, до 100,6 доллара за баррель (впервые с 30 июля 2014 года).

Тенденция может продлиться в течение следующей недели, заявил агентству РИА Новости кувейтский эксперт Хаджадж Бу Худур. Однако в дальнейшем специалист ожидает возвращения цен к прежним уровням. Он напомнил, что цены на нефть росли и до начавшегося конфликта из-за политики ОПЕК+ в сегменте добычи, а нынешний скачок вызван непосредственно геополитической обстановкой.

Еще более драматичная ситуация складывается на рынке природного газа. Так, мартовские фьючерсы в Европе уже через несколько мгновений после открытия сегодняшних торгов, судя по информации лондонской биржи ICE, подорожали на 35%, до уровня, который соответствует 1 400 долларов за тысячу кубометров. В австрийской OMV рассказали о поставках газа из России

СНАБЖЕНИЕ ГАЗОМ ГАРАНТИРУЕТСЯ

При этом снабжение Германии и других партнеров "Газпрома" природным газом, ведется бесперебойно и в настоящий момент гарантировано. Заявка на транзит российского газа через Украину, согласно информации на интернет-сайте "Оператора ГТС Украины" (ОГТСУ), на четверг выросла до 83,9 млн кубометров. В Минэкономики Германии заверили, что газоснабжение Германии в настоящий момент гарантировано, министерство внимательно следит за ситуацией.

В свою очередь, австрийская энергетическая компания OMV сообщила, что поставки газа из России на данный момент осуществляются согласно действующим контрактам с "Газпромом".

При этом европейские подземные хранилища газа (ПХГ) по состоянию на 06:00 22 февраля были заполнены на 30,42%. Это почти на 12 процентных пунктов ниже среднего показателя на эту дату за последние пять лет.

Обеспеченность самой Украины энергоресурсами в создавшейся ситуации на данный момент определяется, в том числе, тем обстоятельством, что еще накануне, 23 февраля, действующими властями в Киеве было принято решение с сегодняшнего дня отсоединиться от энергосистем России и Белоруссии.

Проблем с импортом в Румынию газа, транспортируемого по территории Украины, тоже нет, заявил директор румынского оператора Transgaz Ион Стериан. Поставки не пострадают, заверил он в комментарии агентству Agerpres. Компания, по его словам, подготовилась к любым возможным сценариям.

По его словам, Румыния сейчас импортирует через Украину 5,3 млн кубометров природного газа в сутки, а потребление в стране составляет около 40 млн кубометров в сутки. Даже если эти поставки будут прекращены, Румыния сможет получать энергоноситель через трубопроводы из Болгарии и Венгрии, заверил Стериан.

БЕЗОПАСНОСТЬ И СТАБИЛЬНОСТЬ МИРОВОГО РЫНКА

Китай в связи с ситуацией на Украине устами официального представителя МИД Хуа Чуньина заявил о необходимости обеспечить безопасность и стабильность международного энергетического рынка. Была отмечена необходимость защитить стабильность и безопасность глобальных цепочек производства и поставок и не допустить, чтобы региональная напряженность оказала влияние на безопасность и стабильность международного энергетического рынка. Nord Stream 2 AG учредила "дочку" для сертификации "Северного потока-2"

Европа подтвердила заморозку "Северного потока-2", США также ввели санкции против проекта и его оператора Nord Stream 2 AG.

Один из партнеров проекта — компания Wintershall Dea заявила, что ее финансовые риски в рамках вероятного отказа от пуска трубопровода ограничены условиями договора с оператором проекта. При этом саму вероятность окончательного отказа от пуска газопровода компания назвала маловероятной и заверила, что контрактные обязательства Nord Stream 2 AG перед финансовыми инвесторами даже при вероятной задержке ввода в эксплуатацию будут выполнены.

Теоретически ввод в эксплуатацию трубопровода возможен и без сертификации регулятора, штраф составит до 1 млн евро, сообщила газета Handelsblatt. Это немного, пишет издание: общие затраты на строительство превысили 10 млрд евро. Но пойдут ли на это заинтересованные стороны, неизвестно.

Что касается цен на энергоносители, то прогнозировать их на данном этапе участники рынка не берутся. Ясно одно — при дальнейшем обострении в Украине они продолжат расти. Еще до начала военной операции эксперты говорили, что природный газ по 2 000 долларов за тысячу кубов в случае принятия санкций станет для Европы реальностью, а дальнейшие прогнозы будут зависеть от масштабов ограничений Запада в отношении России.